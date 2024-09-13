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ВВП (1112) інфляція (681) росія (13631) ставки (208) облікова ставка (329)

Російський центробанк підвищив ставки сьомий раз поспіль. Зростання економіки РФ уповільнюється, інфляція зростає

банк,рф,центробанк,росія,центральний

Центробанк РФ підвищив ключову ставку ще на 100 базисних пунктів – до 19,00% річних.

Це сьоме підвищення ставки поспіль з липня 2023 року, коли вона перебувала на рівні 7,5% річних, свідчать дані на сайті російського центробанку.

У своєму коментарі ЦБ РФ зазначає, що поточний інфляційний тиск у Росії залишається високим, а річна інфляція за підсумками 2024 року перевищить липневий прогнозний діапазон 6,5-7,0%.

Так, річна інфляція у Росії станом на 9 вересня становила 9%, при цьому інфляційний тиск залишається високим і поки що не має тенденції до зниження, констатують у російському центробанку. Інфляційні очікування населення та бізнесу також продовжують зростати.

"Зростання внутрішнього попиту все ще значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Потрібна додаткова жорсткість грошово-кредитної політики, щоб відновити процес дезінфляції, знизити інфляційні очікування та забезпечити повернення інфляції до мети у 2025 році", – зазначається у повідомленні.

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Водночас дані щодо ВВП за другий квартал 2024 року та оперативні індикатори у липні-серпні вказують на те, що зростання російської економіки сповільнилося, переважно, через обмеженість пропозиції і зниження зовнішнього попиту. При цьому споживча активність, незважаючи на деяке уповільнення, залишається високою.

При цьому зберігається значний дефіцит трудових ресурсів, особливо у галузях обробної промисловості, тому підвищення заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці.

Відтак, банк Росії припускає можливість подальшого підвищення ключової ставки.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% з 26 липня. Цикл зниження облікової ставки тривав з вересня 2023 року.

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Потужно зростають жири в маслі! 💪
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13.09.2024 14:23 Відповісти
Пох на недорозвинутих кацапських уйопків.
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13.09.2024 14:25 Відповісти
ЦЕ ВЖЕ ЧУЄМО 10 РОКІВ, ЩО ОСЬ ОСЬ ПАРАШІ ДУПА БУДЕ😄
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13.09.2024 14:26 Відповісти
🤣 На 10 році потужних санкцій у Росії зростає економіка?
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13.09.2024 14:38 Відповісти
Гарні новини. Вони боротьбою з інфляцією і високою ставкою додавлять всю економіку.
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13.09.2024 15:50 Відповісти
Это как - "Коротка у стула ножка подпилю ка я немножко...")))
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13.09.2024 16:39 Відповісти
"Зростання економіки РФ уповільнюється...."

Тобто у Путла на 3-му році війни ВСЕ ДОБРЕ, навіть економіка зростає ... а в Україні ЗЕвлада залишки української економіки вбиває - Гетьманцев може підтвердити .

А на шМарафоні нам третій рік інше розповідають - як Рашки скоро зовсім не буде , бо вона розвалиться ... а оно он як виходить - економіка Орди все ще зростає, але "уповільнюється".
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13.09.2024 16:55 Відповісти
а чому не добре?! Нафту качає через український нафтопровід у Європу, газ качає по українській трубі і після Нового Року качатиме типу азербайжанський.......... Євро і долари рікою течуть...
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13.09.2024 20:53 Відповісти

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