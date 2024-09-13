Російський центробанк підвищив ставки сьомий раз поспіль. Зростання економіки РФ уповільнюється, інфляція зростає

Центробанк РФ підвищив ключову ставку ще на 100 базисних пунктів – до 19,00% річних.

Це сьоме підвищення ставки поспіль з липня 2023 року, коли вона перебувала на рівні 7,5% річних, свідчать дані на сайті російського центробанку.

У своєму коментарі ЦБ РФ зазначає, що поточний інфляційний тиск у Росії залишається високим, а річна інфляція за підсумками 2024 року перевищить липневий прогнозний діапазон 6,5-7,0%.

Так, річна інфляція у Росії станом на 9 вересня становила 9%, при цьому інфляційний тиск залишається високим і поки що не має тенденції до зниження, констатують у російському центробанку. Інфляційні очікування населення та бізнесу також продовжують зростати.

"Зростання внутрішнього попиту все ще значно випереджає можливості розширення пропозиції товарів та послуг. Потрібна додаткова жорсткість грошово-кредитної політики, щоб відновити процес дезінфляції, знизити інфляційні очікування та забезпечити повернення інфляції до мети у 2025 році", – зазначається у повідомленні.

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Водночас дані щодо ВВП за другий квартал 2024 року та оперативні індикатори у липні-серпні вказують на те, що зростання російської економіки сповільнилося, переважно, через обмеженість пропозиції і зниження зовнішнього попиту. При цьому споживча активність, незважаючи на деяке уповільнення, залишається високою.

При цьому зберігається значний дефіцит трудових ресурсів, особливо у галузях обробної промисловості, тому підвищення заробітних плат продовжує випереджати зростання продуктивності праці.

Відтак, банк Росії припускає можливість подальшого підвищення ключової ставки.

Як повідомлялося, правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% з 26 липня. Цикл зниження облікової ставки тривав з вересня 2023 року.