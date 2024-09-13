Україна залучила аварійне постачання електроенергії з трьох країн ЄС, – "Укренерго"

У п'ятницю, 13 вересня, для подолання дефіциту в енергосистемі відбувається аварійне постачання електроенергії в Україну з енергосистем Польщі, Словаччини та Румунії.

Аварійна допомога зі Словаччини і Польщі також надходила вчора, 12 вересня, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас комерційний імпорт електроенергії у п'ятницю відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 18 204 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1485 МВт.

Експорт електроенергії з України не відбувається і не передбачається, запевнили в "Укренерго".

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В компанії уточнили, що споживання електроенергії наразі відповідає сезонним показникам. Сьогодні, станом на 9:30, його рівень був на 2,1% меншим, ніж в цей же час у четвер, 12 вересня.

Вчора добовий максимум споживання був зафіксований у денні години. Він був на 1,8% нижчим, ніж попередньої доби – у середу, 11 вересня.

"Нагадуємо, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев’яти масованих атак росіян, у ній зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00", – закликали в "Укренерго".

Як повідомлялося, попередньо сьогодні відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.