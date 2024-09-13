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ІнГЗК "Метінвесту" кілька місяців простоює через високі ціни на електроенергію, – СЕО

риженков

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської області), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", простоює через високі ціни на електроенергію.

Про це повідомив генеральний директор холдингу Юрій Риженков в інтерв'ю "Форбс-Україна", передає Інтерфакс-Україна. 

"За поточними цінами на електрику я не розумію, як феросплавні заводи можуть працювати. Це проблема і для нас. Наприклад, Інгулецький ГЗК уже кілька місяців не працює саме через високу вартість електрики і логістики", – зазначив він. 

При цьому він уточнив, що є рішення уряду, згідно з яким підприємство має імпортувати 80% електрики від споживання, щоб його не вимикали. Для "Метінвесту" дуже важливо, щоб не було раптових відключень, оскільки це небезпечно і може пошкодити обладнання.

"Не знаю, як вирахували 80%. Раніше ця квота була 30%, можливо, зараз цього теж було б достатньо", – зазначив гендиректор.

І пояснив, що проблема не в тому, що потрібно імпортувати е/е. В Україні ціни не нижчі, ніж у Європі. Проблема в тому, що аукціони на доступ до перетину ажіотажні, оскільки великим споживачам потрібно закупити 80% їхнього споживання. Що більша конкуренція за перетин, то більше за нього потрібно заплатити.

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За словами топменеджера, часто буває, що компанія платить за перетин більше, ніж за саму електроенергію. Тобто переплачує мінімум удвічі. Ще одна проблема – ці аукціони добові. Тобто, не можна купити перетин на місяці, пів року, рік і мати прогнозованість.

"Тому, коли приходимо на аукціон, то викуповуємо перетин за будь-яку ціну. У нас немає іншого вибору. Або переплачувати, або зупинятися. Ми неодноразово звертали увагу керівництва країни на цю проблему. Сподіваюся, нас почують у Міністерстві енергетики. Нам потрібні довгострокові контракти. В ЄС у вас є прогнозованість на місяці. В Україні – на добу", – констатував Риженков.

ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє залізорудний концентрат. Виробнича потужність підприємства – 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

ІнГЗК входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".

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Топ коментарі
+2
...а весь нарід з розумінням хитає головою...
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13.09.2024 13:07
+2
Довбань, гетьманцев, думає, що податки на посилки це компенсують. Він агент путіна, бо високі ціни на електрику це крах економіки.
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13.09.2024 13:16
+2
Свого часу монополізували всю теплову генерацію, а тепер, коли ваші друзі кацапи позбавили її, не розумієте як працювати, купуючи за ринковою ціною.
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13.09.2024 13:40
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...а весь нарід з розумінням хитає головою...
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13.09.2024 13:07 Відповісти
Довбань, гетьманцев, думає, що податки на посилки це компенсують. Він агент путіна, бо високі ціни на електрику це крах економіки.
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13.09.2024 13:16 Відповісти
І акцизи,які ці йолопи хочуть вже наблизити до Європейських...
І це у ВОЮЮЧІЙ країні...!!!
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13.09.2024 14:00 Відповісти
акцизы уже повысили, посмотрите на ценники на топливо. От 4 до 8 гривен цена подскочила и это явно еще не предел
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13.09.2024 15:47 Відповісти
ахметов, стара школа.
не вміють інакше, як тільки шантажувати, державу.
стоїть, то й хер з ним. не вмієш працювати продавай, тим, хто вміє.
але ж, свой чєловєчєк, шмигаль, швиденько все організує.
ще, будемо винні.
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13.09.2024 13:28 Відповісти
держава своїми рішеннями, тільки знищує економіку країни та бізнес, всі їхні потуги зводяться до одномоментної викачування грошей, з бізнесу та населення, у довгострокову перспективу ніхто не дивиться
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13.09.2024 17:10 Відповісти
Свого часу монополізували всю теплову генерацію, а тепер, коли ваші друзі кацапи позбавили її, не розумієте як працювати, купуючи за ринковою ціною.
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13.09.2024 13:40 Відповісти
не треба перекручувати, кацапня для всіх в Україні це вороги, але ніяк не друзі, після того, як вони зруйнували і позбавили життів
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13.09.2024 17:13 Відповісти
Пан Ге хотів більше податків та надходжень до бюджету..?!!
Ото він вже почав " отримувати".. а скільки тепер робітників без зарплатні сидять..?!
Ідіоти у владі вбивають економіку країни..
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13.09.2024 13:58 Відповісти
"За перше півріччя 2024 року група Metinvest B.V. (материнська компанія групи «Метінвест») отримала $179 млн прибутку, що у чотири рази більше, ніж за аналогічний період минулого року ($47 млн), йдеться у звітності компанії. Виторг компанії збільшився на 22%, до $4,3 млрд з $3,6 млрд."
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13.09.2024 15:26 Відповісти
ну так это сам холдинг. А простым рабочим, которые вынуждены в простое сидеть это никак особо не поможет. Куда мы катимся? а когда-то 3-я экономика в в Европе была
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13.09.2024 15:48 Відповісти
"вынуждены в простое сидеть" - це шантаж від ненажерливої компаніїї, у якої виторг +22%, а прибуток +300% приросту. Але це їм замало....
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13.09.2024 17:32 Відповісти
Виторг виріс на 22%. Прибуток на 300% в абсолютній величині. А от рентабельність виросла з аж 1% до 4%. 4% прибутку - це ненажерлива компанія?
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13.09.2024 19:21 Відповісти
Це такий анекдот? Метінвест Ахметова простоює через підняті ціни на електрику його ж компанією монополістом ДТЕК. Причина проста, надприбутки йдуть з енергетики бо ціни вже вищі ніж у європі на енергію. Тому добувати руду поки немає сенсу. Комьінат закрили, все місто без роботи, перемога.
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14.09.2024 08:08 Відповісти

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