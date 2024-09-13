ІнГЗК "Метінвесту" кілька місяців простоює через високі ціни на електроенергію, – СЕО

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг Дніпропетровської області), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", простоює через високі ціни на електроенергію.

Про це повідомив генеральний директор холдингу Юрій Риженков в інтерв'ю "Форбс-Україна", передає Інтерфакс-Україна.

"За поточними цінами на електрику я не розумію, як феросплавні заводи можуть працювати. Це проблема і для нас. Наприклад, Інгулецький ГЗК уже кілька місяців не працює саме через високу вартість електрики і логістики", – зазначив він.

При цьому він уточнив, що є рішення уряду, згідно з яким підприємство має імпортувати 80% електрики від споживання, щоб його не вимикали. Для "Метінвесту" дуже важливо, щоб не було раптових відключень, оскільки це небезпечно і може пошкодити обладнання.

"Не знаю, як вирахували 80%. Раніше ця квота була 30%, можливо, зараз цього теж було б достатньо", – зазначив гендиректор.

І пояснив, що проблема не в тому, що потрібно імпортувати е/е. В Україні ціни не нижчі, ніж у Європі. Проблема в тому, що аукціони на доступ до перетину ажіотажні, оскільки великим споживачам потрібно закупити 80% їхнього споживання. Що більша конкуренція за перетин, то більше за нього потрібно заплатити.

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За словами топменеджера, часто буває, що компанія платить за перетин більше, ніж за саму електроенергію. Тобто переплачує мінімум удвічі. Ще одна проблема – ці аукціони добові. Тобто, не можна купити перетин на місяці, пів року, рік і мати прогнозованість.

"Тому, коли приходимо на аукціон, то викуповуємо перетин за будь-яку ціну. У нас немає іншого вибору. Або переплачувати, або зупинятися. Ми неодноразово звертали увагу керівництва країни на цю проблему. Сподіваюся, нас почують у Міністерстві енергетики. Нам потрібні довгострокові контракти. В ЄС у вас є прогнозованість на місяці. В Україні – на добу", – констатував Риженков.

ІнГЗК спеціалізується на видобутку і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну. Виробляє залізорудний концентрат. Виробнича потужність підприємства – 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

ІнГЗК входить до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ, Донецьк, 71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%). Керуючою компанією групи "Метінвест" є ТОВ "Метінвест Холдинг".