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АЕС (795) МАГАТЕ (186) Енергоатом (1174)

МАГАТЕ розширить свої місії в Україні на об’єкти інфраструктури, що впливають на безпеку АЕС

аес

Міжнародне агентство з атомної енергії розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об’єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, група експертів МАГАТЕ відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно зазнала пошкоджень внаслідок масованих ворожих обстрілів цивільної інфраструктури.

Зазначається, надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.

Експерти МАГАТЕ разом із представниками "Енергоатома", НЕК "Укренерго" та Держатомрегулювання оглянули об’єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак.

Як повідомлялося, МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові Хмельницької АЕС

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А моготе все шукає ''брудну бомбу''. Ідіть на ЗАЕС моніторити ''безпекову ситуацію'', бо кацапи добивають станцію!
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13.09.2024 12:08 Відповісти
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13.09.2024 12:14 Відповісти
В МАГАТЕ відсотків 50 працівників-це рускоєзичниє "мальчікі в трусіках".Для чого пускати на розподільчі підстанції ту розвід.службу ФСБ під вивіскою МАГАТЕ,щоб вони наводили ракети?Чи щоб агенту Котіну і агенту Галущенко було на кого перекласти провину за майбутні прильоти?
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13.09.2024 13:27 Відповісти

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