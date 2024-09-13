У Раді підготують окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок, – Гетманцев
Народні депутати вже працюють над законопроєктом щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі ЕП.
"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – зазначив він.
Водночас, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – нардеп не уточнив.
Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що йому про підготовку такого законопроєкту невідомо.
"Поки ніхто нічого не розробляє. Як то говорять, ще "кінь не валявся", – написав депутат у Telegram.
Він зауважив, що найбільшою складністю при запровадженні оподаткування всіх посилок буде вирішення технічних питань.
"У першу чергу, щоб оподатковування посилок і сплата митних платежів було зручним і не треба було чекати багато часу... Але я поки не можу назвати конкретну людину чи навіть інституцію, яка б готова була нормально це розробити і подати", – додав Железняк.
Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?
Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.
Однак минулого тижня депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.
Будь ласка, зачекайте...
"я всем расскажу до чего довел планету этот фигляр пе ЗЕ !"
вимагаю виборів
Може це український народ висунув зехєрграя кандидатом чи його фейкову віртуальну партєйку, проплатив мільйони грн виборчої застави, підкупив, повпливав на увесь чиновничий адмінресурс держави для гарантованого промосковського результату?
Виборчу кампанію зехєрграя організовувало і фінансувало вороже фсб, при тому тодішній хєрант замість спонукати підконтрольних йому силовиків арештувати зехєрграя за держзраду та виправдання московської агресії проти України, влаштував ворожому агенту зехєрграю теплу ванну на виборах і забезпечив йому фіктивну "перемогу". Чиє б теля мечало.
Гетьманцев - з тієї ж самої породи!
Його ніхто не просить чіпати посилки, які ні на що не впливають...
Але ж там свербить, щоб вислужитися!
Снайпери, аууу!!
- Щури, сер!
Не подскажешь когда Порошенко стал презедентом Украины ?
До аб з Німеччини - у Євро, до або з США - у долларах, до або з Польщі - у злотих. А що?!
Так живе увесь цивілізований світ. Хочеш добре отримати, добре й заплати!
Якщо з України і в Україну через Нову Пошту йдуть посилки з досить дорогими і навіть коштовними товарами, то їх власники або отримувачі мають і кошти щоб за них заплатити. Додаткові кошти для бюджету.
у сівковича бабло закінчилося?
манцєвГеть - геть оху...їв.
- налог на спуск воды в унитазе
- платный вход в продовольственный магазин
- налог чихнуть
- налог на пукнуть двойной
- штраф за улыбку в неположенном месте
- налог на нестояние на зелю
- нормативы откатов
- акциз на презервативы и тампаксы
- всенародный налог на туалетную бумагу, свечи и спички...
- налог на 7-й вдох в минуту (выделение из бюджета денег на вдохометры в сумме трипятнадцати лярдов в год)
продолжайте , читатели
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