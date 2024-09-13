У Раді підготують окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок, – Гетманцев

Народні депутати вже працюють над законопроєктом щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі ЕП.

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – зазначив він.

Водночас, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – нардеп не уточнив.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що йому про підготовку такого законопроєкту невідомо.

"Поки ніхто нічого не розробляє. Як то говорять, ще "кінь не валявся", – написав депутат у Telegram.

Він зауважив, що найбільшою складністю при запровадженні оподаткування всіх посилок буде вирішення технічних питань.

"У першу чергу, щоб оподатковування посилок і сплата митних платежів було зручним і не треба було чекати багато часу... Але я поки не можу назвати конкретну людину чи навіть інституцію, яка б готова була нормально це розробити і подати", – додав Железняк.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?

Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак минулого тижня депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.