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податки (2321) пошта (220) Гетманцев (437)

У Раді підготують окремий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок, – Гетманцев

посилка

Народні депутати вже працюють над законопроєктом щодо скасування митних пільг для міжнародних посилок.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі ЕП.

"Ми не відмовилися від цієї ідеї. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється", – зазначив він.

Водночас, коли саме цей законопроєкт може побачити світ – нардеп не уточнив.

Своєю чергою перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що йому про підготовку такого законопроєкту невідомо.

"Поки ніхто нічого не розробляє. Як то говорять, ще "кінь не валявся", – написав депутат у Telegram.

Він зауважив, що найбільшою складністю при запровадженні оподаткування всіх посилок буде вирішення технічних питань.

"У першу чергу, щоб оподатковування посилок і сплата митних платежів було зручним і не треба було чекати багато часу... Але я поки не можу назвати конкретну людину чи навіть інституцію, яка б готова була нормально це розробити і подати", – додав Железняк.

Детальніше читайте у матеріалі: Податок на посилки: Скільки отримає бюджет та чому це вдарить по виробництву дронів?

Як повідомлялося, внесений урядом на розгляд Верховної Ради законопроєкт №11416 про підвищення податків передбачає скасування можливості ввозити на територію України без сплати ПДВ товарів у міжнародних експрес-відправленнях вартістю до 150 євро. Тобто всі відправлення від юридичних осіб (іноземних інтернет-магазинів, маркетплейсів тощо) оподатковуватимуться, незалежно від їх вартості.

Однак минулого тижня депутати провалили голосування за доопрацьований законопроєкт №11416-д. У першому читанні він набрав лише 224 голоси з 226 необхідних, у тому числі його підтримали лише 170 із 233 депутатів від "Слуги народу". Тому законопроєкт направили на повторне перше читання.

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Топ коментарі
+33
Гетьманцева тре в міжнародну посилку - і до Арбузова.
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13.09.2024 12:02
+33
Офшори зелених оподатковуй козляра зелена!
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13.09.2024 12:09
+31
Українська промисловість так багато виробляє, що міжнародні посилки створюють загрозу її існування?
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13.09.2024 12:09
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Гетьманцева тре в міжнародну посилку - і до Арбузова.
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13.09.2024 12:02 Відповісти
Шістьма окремими посилками, що би на податку, звісно, зекономити.
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13.09.2024 12:15 Відповісти
Шоста частина Гетьманцева - це буде митне ПДВ.
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13.09.2024 15:38 Відповісти
Щипач хрєнов.
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13.09.2024 12:04 Відповісти
чому ще досі бігають не оподаткованими таргани по кухнях ?

"я всем расскажу до чего довел планету этот фигляр пе ЗЕ !"

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13.09.2024 15:35 Відповісти
Давайте його повісимо на йолку
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13.09.2024 12:04 Відповісти
або на найближчий київський каштан
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13.09.2024 19:08 Відповісти
Українська промисловість так багато виробляє, що міжнародні посилки створюють загрозу її існування?
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13.09.2024 12:09 Відповісти
Особливо, як врахувати, що там купують те, що в нас не виробляють - кросівки чи там смартфони...
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13.09.2024 15:34 Відповісти
Офшори зелених оподатковуй козляра зелена!
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13.09.2024 12:09 Відповісти
зелене свавілля!
вимагаю виборів
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13.09.2024 12:11 Відповісти
Не просто виборів, а демократичних, інакше будуть імітацією, окозамилюванням для західного плебсу, як і всі попередні, організовані і проведені злочинним прокремлівським олігархатом, що надійно утримує владу в Україні.
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14.09.2024 06:25 Відповісти
Ми вже мали демократичні вибори. Український плебс вибрав *******. На наступних виборах вибере жопограя, аби той гарно лапшу вішав про солодке майбутнє плебса - про ковбасу за 3.20, безкоштовний газ, високі зарплати за по 4к євро, а головне, що плебсу при цьому нічого робити не треба буде - просто прийти і галочку поставити.
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14.09.2024 12:15 Відповісти
За якими такими ознаками вони були демократичними, цікаво?
Може це український народ висунув зехєрграя кандидатом чи його фейкову віртуальну партєйку, проплатив мільйони грн виборчої застави, підкупив, повпливав на увесь чиновничий адмінресурс держави для гарантованого промосковського результату?
Виборчу кампанію зехєрграя організовувало і фінансувало вороже фсб, при тому тодішній хєрант замість спонукати підконтрольних йому силовиків арештувати зехєрграя за держзраду та виправдання московської агресії проти України, влаштував ворожому агенту зехєрграю теплу ванну на виборах і забезпечив йому фіктивну "перемогу". Чиє б теля мечало.
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15.09.2024 21:43 Відповісти
Зрозумів. Дискусію закінчуємо
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15.09.2024 22:58 Відповісти
Манцев- геть!
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13.09.2024 12:12 Відповісти
Хотят отделение Новой Почты в Монако по миру пустить?
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13.09.2024 12:21 Відповісти
ця гнида вбиває нашу економіку хтось йому палю в дупу встпвить
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13.09.2024 12:22 Відповісти
Тепер ви розумієте "красних комісарів", що під час голодомору різали, вбивали українців, щоб відібрати останній шматок хліба та вислужитися перед начальством??

Гетьманцев - з тієї ж самої породи!
Його ніхто не просить чіпати посилки, які ні на що не впливають...
Але ж там свербить, щоб вислужитися!
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13.09.2024 12:23 Відповісти
не там шукаєте, ідіоти
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13.09.2024 12:23 Відповісти
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13.09.2024 12:46 Відповісти
А мамин гральний бізнес не зачепить, хвилюємось усією країною?
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13.09.2024 12:48 Відповісти
він сдохне перший після *****...
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13.09.2024 12:48 Відповісти
Аля-улю, гони гусей.
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13.09.2024 13:10 Відповісти
нечем заняться зебилам...
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13.09.2024 13:23 Відповісти
Збираються стригти баранів разом зі шкурою.
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13.09.2024 13:32 Відповісти
збіднілі українці намагаються хоть якось вижити, купляють дешеве барахло з аліка - а зелена шобла-***** їх добива навіть там
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13.09.2024 14:05 Відповісти
не накрякайте, а то введуть і на повітря....
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13.09.2024 15:35 Відповісти
Кацап як завжди про анальне.
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13.09.2024 19:48 Відповісти
Як завжди, патрійододефіцитне підтримує грабіж.
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13.09.2024 21:53 Відповісти
Ти ж не чим не відрізняєшся від тих хто Україну грабує. Для них Україна свиняча держава і для тебе Україна свиняча держава.
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13.09.2024 23:02 Відповісти
А вони і є держава Україна, і вони грабують ії населення від ії імені. Дурне теля.
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13.09.2024 23:14 Відповісти
великими кроками до нових "звершень"... З такою владою голод вже не за горами.
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13.09.2024 15:30 Відповісти
Навіщо ? Це недоцільно з точки зору економіки. Але кому я розказую про здоровий глузд?
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13.09.2024 15:33 Відповісти
потужно, потрібно буде додатковий мільйон митників
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13.09.2024 15:38 Відповісти
Схема дуже проста: пересічні громадяни платять податки до бюджету, а з бюджету крадуть чиновники.
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13.09.2024 15:39 Відповісти
Яка в них вже агонія де бабло здерти
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13.09.2024 15:40 Відповісти
Це слуг так навчили в "Трускавецькій школі економіки". Замість отримання доходів від розвитку промисловості, технологій - нічого не виробляти (бо і не вміють), а обкладати новими і новими податками. До того ж всупереч системам прогресивного оподаткування, які діють в розвинених країнах (з більших доходів - більший податок) теж все навпаки - з найбідніших - найбільше, оскільки найбагатші мають безліч можливостей не платити, красти, тощо.
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13.09.2024 15:42 Відповісти
Гарний учень сивковича!
Снайпери, аууу!!
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13.09.2024 16:08 Відповісти
Ку-ку. Зробили разом.

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13.09.2024 15:44 Відповісти
- Беррімор, хто там жере цілодобово і мичить від задоволення?
- Щури, сер!
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13.09.2024 16:02 Відповісти
Створити, ума нема. Дати можливість створити іншим - теж. Підтримувати. Ізнес, ні… Тільки красти і відбирати… нема слів.
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13.09.2024 15:49 Відповісти
Посилок буде менше. Вивчати логіку треба було в школі, а не на керівній посаді
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13.09.2024 15:50 Відповісти
У нас піднімають податки на усе окрім податку на олігархів на "виведений капітал"-дивіденди, який становить 5% хоча в деяких країнах ЄС він становить 45%... Акцизи європейські, ПДВ європейське, а прибутки олігархів і діряві офшори це інше, тут всі мовчать і нікого не чіпають, так як депутати з цього корита і їдять...
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13.09.2024 15:54 Відповісти
Рентна плата, як податок на видобуті корисні копалини, які належать всьому народу, теж становить 5% для "свого" злочинного ворожого олігархату, хоча в деяких країнах ЄС, зокрема Норвегії, вона становить 75% і розподіляється між всіма громадянами.
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14.09.2024 06:37 Відповісти
****** ви підараси!!! Гівно-марафон свій закрийте і зарплатки собі зменшіть, козли їбучі! Уже не знають, де ще з простого люду здерти шкуру.
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13.09.2024 16:01 Відповісти
як він вже надоїв люди добри
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13.09.2024 16:03 Відповісти
Надоїв? Та він вже все видоїв, бідна коровонька вже ледь на ногах стоїть, а воно не унімається.
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13.09.2024 16:30 Відповісти
Геть-манцева!
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13.09.2024 16:04 Відповісти
Без покидька гетьманцева не обійшлось!!!
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13.09.2024 16:05 Відповісти
Скоро посрать, і на балкон подихати свіжим повітрям, без здирництва в казну цими прибивальниками життя в Україні, не всходиш.
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13.09.2024 16:07 Відповісти
Есть такие люди которых тупо хочется бить ногами.
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13.09.2024 16:13 Відповісти
И возможно даже по голове.
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13.09.2024 16:52 Відповісти
Гєтманцеву пофіґу проблеми українців, які вимушені купляти дешеві китайські товариі економити на послугах пошти. Йому посилки/передачі абсолютно безкоштовно перевозять дипломатичною поштою, роза митним оформленням. Цю гниду ненавидять все більше українців.
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13.09.2024 16:23 Відповісти
Дибилоиды свой выбор сделали в 2019 году . Одно жалко , что и вменяемые люди, огребают с ними напару.
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13.09.2024 16:54 Відповісти
А кого? поросенка потрібно було вибирати? Саме при ньому, яйценюк ввід ПДВ на ліки! Для кого? Ліки, то щось таке, від чого можна відмовитися?
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13.09.2024 18:03 Відповісти
Люди с метакогнетивным искажением не в состоянии это понять. Я даже и не сомневаюсь что ты снова проголосуешь за Зеленского .
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13.09.2024 18:12 Відповісти
В результате таких действий с 1 апреля 2014 г. импорт лекарственных средств и изделий медицинского назначения облагается в Украине НДС в размере 20%. Любая последующая продажа импортированных препаратов и изделий медицинского назначения, которые ранее были освобождены от НДС, будет облагаться НДС на уровне 7%. Кроме того, любая продажа лекарственных средств и изделий медицинского назначения, изготовленных в Украине, ранее освобожденных от НДС, с 1 апреля 2014 г. облагается НДС в размере 7%.

Не подскажешь когда Порошенко стал презедентом Украины ?
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13.09.2024 18:19 Відповісти
Він це скасував знизивши при цьому ціна на товари першої необхідності? Не лижи так сильно, бо він не стримається
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14.09.2024 06:42 Відповісти
Щось мені підказує, що вони тупо за*буться нараховувати податки за копійчані кабелі і т.п. з Aliexpress.
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13.09.2024 17:08 Відповісти
Оподатковувати, і бажано у валюті!
До аб з Німеччини - у Євро, до або з США - у долларах, до або з Польщі - у злотих. А що?!
Так живе увесь цивілізований світ. Хочеш добре отримати, добре й заплати!
Якщо з України і в Україну через Нову Пошту йдуть посилки з досить дорогими і навіть коштовними товарами, то їх власники або отримувачі мають і кошти щоб за них заплатити. Додаткові кошти для бюджету.
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13.09.2024 17:09 Відповісти
Ви трохи відстали від життя в Україні. Які "дорогі товари" в посилках вартістю до 150 Євро??
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13.09.2024 17:19 Відповісти
О, що одно х.йло, що сидить на допомозі за кордоном, розповідає, на скільки Українцям потрібно підняти податки
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13.09.2024 17:59 Відповісти
ти жінка геть Манцева?
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13.09.2024 19:11 Відповісти
Офффффшори зелених ублюдків аподаткуй.
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13.09.2024 17:32 Відповісти
А шо таке
у сівковича бабло закінчилося?
манцєвГеть - геть оху...їв.
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13.09.2024 19:10 Відповісти
а может брать нало зато, что живешь в Украине ? не 7 а че ?
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13.09.2024 20:01 Відповісти
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13.09.2024 20:07 Відповісти
Скількі податків не плати , але яйця по 17 грн для влади це святе. Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. Джерело:
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13.09.2024 21:22 Відповісти
Список отдельных занопроектов зеленых сволочей на 4-ц квартал:
- налог на спуск воды в унитазе
- платный вход в продовольственный магазин
- налог чихнуть
- налог на пукнуть двойной
- штраф за улыбку в неположенном месте
- налог на нестояние на зелю
- нормативы откатов
- акциз на презервативы и тампаксы
- всенародный налог на туалетную бумагу, свечи и спички...
- налог на 7-й вдох в минуту (выделение из бюджета денег на вдохометры в сумме трипятнадцати лярдов в год)
продолжайте , читатели
-
-
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14.09.2024 10:59 Відповісти

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