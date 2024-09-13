Польща попри обіцянки досі не надала коштів на ініціативу Чехії з купівлі снарядів для України, – ЗМІ

Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, але досі не надала на це жодних коштів.

Про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza, передає Європейська правда.

За даними журналістів, станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС приєдналися 18 країн. З них найбільші суми і найшвидше надала Німеччина.

Водночас Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

За відсутності фрс-мажорів, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у межах ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України пів мільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

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Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.