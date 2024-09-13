БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2829 відвідувачів онлайн
Новини
138 0
боєприпаси (137) Польща (2380) Чехія (338)

Польща попри обіцянки досі не надала коштів на ініціативу Чехії з купівлі снарядів для України, – ЗМІ

польща

Польща нібито є єдиною з усіх країн, які пообіцяли підтримати ініціативу Чехії з придбання артилерійських снарядів для України по всьому світу, але досі не надала на це жодних коштів.

Про це йдеться у матеріалі Gazeta Wyborza, передає Європейська правда.

За даними журналістів, станом на серпень до "чеської ініціативи" з пошуку боєприпасів для України за межами ЄС приєдналися 18 країн. З них найбільші суми і найшвидше надала Німеччина.

Водночас Польща нібито виявилася єдиною країною, яка так і не надала ніяких коштів, хоч і обіцяла.

За відсутності фрс-мажорів, у вересні Чехія зможе передати Україні близько 100 тисяч снарядів, придбаних у межах ініціативи, і ще на крок наблизиться до мети до кінця року знайти для України пів мільйона снарядів різного калібру, переважно 155 мм.

Читайте також: Чехія запускає другий проєкт із закупівлі боєприпасів для України

Чеська ініціатива з боєприпасами для України

Раніше повідомлялося, що Чехія прагне організувати групу країн, які допоможуть профінансувати поставки в Україну 800 тис. боєприпасів.

На Мюнхенській конференції з безпеки чеський президент Петро Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання в Україну по всьому світу. За його словами, існує можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів у разі отримання необхідного фінансування.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 