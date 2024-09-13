Кількість нових справ про шахрайство зменшилася втричі

За вісім місяців 2024 року за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито 51 992 кримінальні провадження. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

За даними аналітиків, на початку 2024 року кількість нових кримінальних справ за шахрайство залишалась високою: в середньому, понад 8 тисяч на місяць. Проте вже з травня нових проваджень поменшало в 1,4 раза.

Так, у серпні було зафіксовано найнижчу кількість нових справ за шахрайство цьогоріч – лише 2980 проваджень. Це майже утричі менше, ніж на початку року.

Попри те, що загалом нових проваджень поменшало, більше справ стало доходити до суду: 12 572 справи. Це 24% від усіх відкритих справ цього року. Для порівняння, у 2023 році цей показник складав лише 14%.

Як повідомлялося, Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу