Недоплатив податків на 71 мільйон: ДБР повідомило про підозру екснардепу-регіоналу Макеєнку (оновлено)

Правоохоронці повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків народному депутату кількох скликань.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Народний депутат України I, III-VII скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник КДМА – підозрюється в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Пізнішу у ДБР уточнили, що йдеться про народного депутата Верховної Ради I, III, IV, V, VI, VII скликань (1990-2014) від Партії регіонів, "Наш край" й інших політсил Володимира Макеєнка, передає Інтерфакс-Україна.

Як додали в Офісі генерального прокурора, за даними слідства, всупереч законодавству екснардеп створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він фактично керував їх господарською діяльністю.

Зазначається, що ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. У подальшому він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Так, упродовж 2011-2018 років підозрюваний одержав дохід в загальній сумі 387,6 млн грн, який підлягав оподаткуванню. Натомість він приховав отримання цього доходу та не відобразив його у податковій звітності. Відтак не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

За результатами експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн.