БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2880 відвідувачів онлайн
Новини
1 136 4
перевезення (618) станція (8) автобус (235)

В Україні створять перелік легальних автостанцій

автостанція

В Україні планують створити офіційний електронний Перелік автостанцій. Це стане передумовою для їхньої легальної роботи та можливості надавати послуг як перевізникам, так і пасажирам.

Як повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, відповідні зміни до Постанови №176 схвалено на засіданні уряду.

Зазначається, що Перелік формуватиметься за заявницьким принципом та з ініціативи власників автостанцій. Цей механізм принципово відрізняється від регулювання, що діяло до 2020 року та передбачало фактично ліцензування цієї діяльності.

Профільне законодавство передбачає, що рух міжобласних та міжнародних автобусних маршрутів має починатись та завершуватись на автостанції. Тож під час відкриття нового маршруту чи внесення змін до наявного, організатор перевезень має переконатись, що зазначені перевізником в схемі руху автостанції існують та працюють легально.

Оновлений же механізм передбачає, що вказати в схему руху можна буде лише ті автостанції, які є в Переліку. Таким чином буде актуалізовано інформацію про мережу легальних автостанцій. Також оновлений механізм дозволить визначити суб'єктів господарювання, що є їх власниками і відповідають за якісне надання послуг.

Читайте також: В Україні запустили єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

Запустити роботу загальнодоступного Переліку планується у листопаді 2024 року. Власники автостанцій зможуть самостійно вносити до нього актуальну інформацію про автостанції через електронну форму. Зокрема, про кількість платформ і кас, вартість послуг для перевізників тощо.

Також зазначається, що заблокувати внесення до Переліку нових автостанцій неможливо, адже всі відомості, що вносяться, звірятимуться з іншими реєстрами автоматично. У разі помилки власник автостанції не обмежується у праві внести відомості повторно.

Як повідомлялося, обсяг автобусних перевезень під час повномасштабної війни зріс у 7-8 разів.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
оце так досягнення, скільки легальних зупинок трамваїв?
показати весь коментар
13.09.2024 11:40 Відповісти
И в метро надо левые остановки прикрыть.
показати весь коментар
13.09.2024 12:25 Відповісти
Толку с этих автостанций особено для международных рейсов?Ничего не знают и ни за что не отвечают а за международные билеты часто требуют наличку.
показати весь коментар
13.09.2024 12:24 Відповісти
Ми звичайно розумієм для чого це потрібно , грошенята повз пливуть. Але у мене запитання бомбосховища там будуть ? Ато у нас великі командири військових шикують на відкритої місцевості , інші людей планують до купи збирати на автостанціях . Взагалі то війна ,таке враження що вони живуть в іншому вимірі .
показати весь коментар
13.09.2024 14:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 