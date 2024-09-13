Найбільше нові авто купують у Києві та ще чотирьох областях: які моделі – найпопулярніші

У серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 58% серпневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць у столиці придбали 2582 авто (на 31% більше, ніж торік). На Київщині була зареєстрована 661 автівка (+47%).

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 620 автомобілів (+33%), на Львівщині – 449 (+53%), а на Одещині – 425 (+36%).

Бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Львівщини та Одеської області був Renault Duster.

Водночас на Київщині та Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.

Як повідомлялося, упродовж серпня в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто, що на 40% більше, ніж у серпні роком раніше. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.