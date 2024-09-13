Латвія заборонила їздити на авто з білоруськими номерами. Інакше машини зможуть конфісковувати

Сейм Латвії в другому, остаточному читанні ухвалив поправки до закону про дорожній рух, якими з 1 листопада вводиться заборона на перебування в країні транспортних засобів, зареєстрованих у Білорусі. Автомобілі мають зареєструватися в Латвії або залишити країну до 31 жовтня.

Про це пише LSM.

Якщо до вказаної дати автомобіль не вивезуть та не перереєструють, його можна конфіскувати.

При цьому залишено можливість проїхати один раз через Латвію транзитом, заздалегідь попередивши державу через е-послуги Дирекції безпеки дорожнього руху.

Також залишено можливість для в'їзду автомобілям дипломатичної та консульських служб, з гуманітарною метою, для людей із інвалідністю, які на своїй спеціально обладнаній машині хочуть в'їхати, щоб відвідати близьких родичів, Втім, їм доведеться звертатися з проханням до Служби фінансової розвідки.

У пресслужбі Сейму пояснили, що 1 липня набули чинності нові обмеження Ради ЄС щодо Білорусі, влада якої підтримує вторгнення Росії в Україну. Ці обмеження, зокрема, забороняють зареєстрованим у Білорусі легковим автомобілям в'їжджати в ЄС через латвійсько-білоруський і латвійсько-російський кордон.

Як повідомлялося, з 16 серпня в'їзд до Литви всіх легкових авто, зареєстрованих у Білорусі, заборонений.

Також із 16 липня легкові автомобілі з виданими в Білорусі реєстраційними номерами не можуть в'їхати на території Латвії.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Литва та Латвія докладають зусиль для уніфікації санкцій проти Росії та Білорусі.