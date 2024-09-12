LG зареєструвала в Росії новий товарний знак для косметики OHUI. Раніше компанія заявляла про скорочення діяльності в РФ

Південнокорейський концерн LG, який після початку повномасштабної війни Росії проти України скоротив свою діяльність у РФ, подав заявку на реєстрацію торгової марки OHUI в російському патентному відомстві.

Про це пише The Bell.

Як повідомляється, підрозділ компанії – LG Household & Healthcare – збирається запустити під цією маркою продаж косметики на російському ринку.

Головним бізнесом LG у Росії завжди були побутова техніка та електроніка.

Після того, як у березні 2022 року LG Electronics оголосила про зупинення поставок на російський ринок, компанія періодично періодично починала набирати персонал, а частину своїх потужностей у Польщі переорієнтувала на Росію.

За даними сайту LeaveRussia від KSE, компанія досі присутня на російському ринку, хоча й у меншому обсязі, передає LIGA.net.

Крім того, LG обговорює можливість закриття свого заводу в Росії, де виробляють побутову техніку, та перенесення виробництва в Узбекистан. Водночас виторг компанії в Росії у 2023 році значно знизився проти попереднього року.

Крім цього, LG також відновила роботу свого застосунку LG Channels для перегляду телеканалів у Росії. Раніше його підтримувала українська компанія Megogo, але після початку війни припинила співпрацю. Тепер оновлений застосунок розробляється в центрі LG у Санкт-Петербурзі.

У лютому цього року стало відомо, що спеціалізовані монобрендові магазини побутової техніки та електроніки LG, Bosch і Sony почали закриватися по всій Росії через "відсутність постачань" та закінчення договорів оренди.