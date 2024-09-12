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тендер (2113) школа (237) Запорізька область (163) закупівлі (2502) укриття (92)

Будівництво підземних шкіл за засекреченими цінами у Запорізькій області виявилося найдорожчим в Україні

школа

Вартість підземних шкіл, які зводять у Запорізькій області, засекретивши кошториси, виявилась майже найвищою в Україні. Їх випереджає лише одне укриття в селі Наталине на Харківщині.

Про це пишуть Наші гроші із посиланням на розрахунки "Запорізького центру розслідувань".

Торік держава разом з ЮНІСЕФ запустила проєкт "Моя фортеця", для його реалізації створили кілька типових варіантів підземних шкіл-протирадіаційних укриттів. Громади можуть обрати потрібний, підкоригувати під свої потреби і можливості й запитувати на школи співфінансування від донорів. Різниця насамперед полягає в розмірах і кількості дітей, яка там може навчатись.

У Запорізькій області переважна більшість об’єктів – це споруди подвійного призначення на 500 осіб (440 учнів і 60 дорослих) площею 1425 кв. м. Орієнтовна ціна проєкту – 92,1 млн грн.

Однак оприлюднені у системі "Прозорро" тендери свідчать, що у Запоріжжі цю ціну вже збільшили на 15-17%. При цьому кошториси будівництва замовники не оприлюднив, а ДП "Місцеві дороги Запорізької області" Запорізької ОДА Івана Федорова всіляко затягує доступ до них.

Тому "Запорізький центр розслідувань" вирішив порівняти витрати в Запоріжжі з аналогічними в інших областях в перерахунку на одну людину в укритті або на один квадратний метр укриття.

Наразі в області законтрактували вже п’ять великих укриттів і планують почати ще два. Середня ціна великих укриттів – 109,2 млн грн. Це вартість школи на 500 людей площею 1 400 кв. м. Тобто на одну людину в укритті припадає 218,4 тис. грн, або 78 тисяч гривень на один квадратний метр укриття.

До цих сум входять не тільки будівельні матеріали чи комунікації. У запорізьких укриття-підземних школи будуть невеличкі окремі кімнати для йоги та фітнесу з тренажерами.

Підземні школи вже почали будувати по всій країні. І ціни в інших регіонах нижчі. Так, у Харкові влітку підписали договір на будівництво підземної школи за 69,99 млн грн. Укриття має бути місткістю 352 особи і площею 989 кв. м. Виходить 199 тис. грн за людину і 70,8 грн за "квадрат".

При цьому саме на Харківщині знайшося єдине укриття, де обидва питомі показники були більшими, ніж у запорізьких шкіл. Це укриття в селі Наталине під Красноградом. Але в цілому по Україні показники менші. Навіть в укриттях, де вже знайшлися завищення цін.

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Раніше журналісти знайшли завищення в укриттях, які починають будувати у Вишневому та Крюківщині на Київщині. У кошторисах цих тендерів виявились занадто дорогими базові будматеріали – бетон різних видів, цемент та інше десь на 30-40%. Але "питомі показники", витрати на одну людину і на один "квадрат", все одно нижчі, ніж у запорізьких укриттів.

Так, укриття в школі Вишневого розраховане на 1010 людей, його площа складає 2 297 кв. м, а ціна – 122,68 млн грн. Укриття в ліцеї "Лідер" Крюківщини розраховане на 1 040 людей, має орієнтовну площу 3000 кв. м і коштує 169 млн грн, як видно з технічної документації робіт.

Вартість будівництва підземних шкіл в Україні

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Топ коментарі
+5
Будівництво шкіл з намагніченими бабосами - які самі липнуть до рук
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12.09.2024 20:05
+3
Забаньте цю плісняву з учорашнім акаунтом
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12.09.2024 20:17
+2
інакше у клоунів не буває
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12.09.2024 19:51
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Ну то того й засекретили, курви...
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12.09.2024 19:47 Відповісти
інакше у клоунів не буває
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12.09.2024 19:51 Відповісти
Будівництво шкіл з намагніченими бабосами - які самі липнуть до рук
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12.09.2024 20:05 Відповісти
Забаньте цю плісняву з учорашнім акаунтом
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12.09.2024 20:17 Відповісти
..уки будем убивать скоро этих га...в
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12.09.2024 20:19 Відповісти
Тому і засекретили. Дерибан наше все!
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12.09.2024 20:21 Відповісти
Коли це закінчиться?!
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12.09.2024 20:22 Відповісти
Тема барабанов не раскрыта
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12.09.2024 20:23 Відповісти
Так оця муйня шо, ніколи не перестане - тепер будемо жити під землею у десятки разів дорожче бо зеленский з своєю бандою все краде і краде. краде і краде. А виборець зеленского мовчить і мовчить - ну тож свій краде. Хоча ж нарік їх у більшості і обкрадує. Дебіли.
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12.09.2024 20:38 Відповісти
Ті школи нікому будуть нахер не потрібні якщо орк вийде на оперативний простір!!!Бетон треба лити в укріп райони для військових а не на школах дерибанити бабло!!!
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12.09.2024 20:41 Відповісти
Та вони й так в 30 км від Запоріжжя .
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12.09.2024 20:56 Відповісти
Я ще можу зрозуміти, якщо будують військовий обєкт-ціна "може бути засекречена" а школи???.
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12.09.2024 20:52 Відповісти
бо бункер насамперед, а не школа на поверхні. двійне призначення
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12.09.2024 23:40 Відповісти
ну як завжди - шабаш не ізбєжен
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12.09.2024 21:06 Відповісти
Ніяк лідор ненажереться , мародерить на всьому .
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12.09.2024 21:20 Відповісти
там і без нього є кому - українська постсовкова натура.
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12.09.2024 23:41 Відповісти
А чого ще ждали від бандита Фьодорова, його для того й поставили
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12.09.2024 21:30 Відповісти
І взагалі, чуєте "підземна школа", то завжди розпил
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12.09.2024 21:44 Відповісти
який брєд. розпил скрізь буває.
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12.09.2024 23:42 Відповісти
Ну і вже класичне питання " і що далі ? " Когось за це посадять, будуть якісь дії ? Ні. Вони і далі будуть красти мільйони і мільярди, а ми і далі висловлювати свій протест у коментарях 🤷
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13.09.2024 10:17 Відповісти
Та дайте вже їм розпиляти гроші, щоб нажерлися усі ці пацюки та подохли! Кому війна, кому... Огидно все це чути, особливо під час війни.
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13.09.2024 12:35 Відповісти

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