Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140
За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% і становив 5 816,62 грн.
Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.
За даними Пенсійного фонду, в першому півріччі забезпечено виплату пенсій для 10,3 млн українців, із яких 6,22 млн жінок (60,6%) та 4,04 млн чоловіків.
Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 816,62 грн (близько $140 за поточним курсом), що на 8% більше (+431,37 грн), ніж на 1 січня 2024 року.
Найнижчий показник середньої пенсії зафіксовано у Тернопільській області – 4 436,41 грн, найвищий – у Київській –- 7 940,27 грн.
Загалом за січень-червень 2024 року Пенсійний фонд виплатив 359,8 млрд грн пенсій.
За цей період було призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.
Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Ви б собі хотіли такої долі,чи ви заздрите тим,кому пощастило вижити?
"Гарно" висловилися через лінощі,краще б не розкривали рота.
Ганьба вам!
Перед тим, як розкрити рота - хоча б тему поюзайте, передачі, фільми подивіться - не художні. Щоб не ганьбитись надривно-пафосними постами.
Ви всім 4 мільйонам,що виїхали,будете вказувати де їм жити і які в кого на те причини?
Перш ніж нападати,спитайте звідки в мене такі дані.
Я б вам рот роздерла,за фразу про живих ліквідаторів,що купили собі такі посвідчення.
Бо моєму брату-ліквідатору скоро 81,він там працював на станції,відпахав на ліквідації перші найбрудніші місяці,бо влада сказала,що як не поїде,то квартиру отримає в'******.А так дали в Києві.
Скільки лікарень,ліків,операцій ,не волатиму.Сильно ви розумна
Як їх звільняли з роботи і не брали на роботу через посвідчення ліквідаторів,бо ж пільги у кількості днів відпустки та інше.
Як люди "губили" свої паспорти,щоб у новому не було штампа з пропискою у Прип'яті.
Ви мене будете вчить де брати інформацію?Вона не з книжок і газет,моя інформація з життя в Чернігові.
А ви знову ж таки-хамка!
Але чомусь 45-55 річні колишні мєнти не дуже і під мобілізація підпадають, бо переважно мають якісь зв'язки і саме головне гроші з пенсії накопичуються щоб відкупитися від ТЦК.
А то ведь как средняя температура по больнице составляет 36,6, все лучше и лучше...
Якщо у пенсійнім фонді знають що то є.
Один жере курку, другий - хлібну скоринку.
В середньому вони попоїли курки з хлібом.
Доречі, ті 3 пенсії, що видають родичам на поховання звичайного пенсіонера не вистачить. Бо тільки пакет з кремацією без поховання, місця в колумбарії - мін 20 тис. грн..
а у інших 100 000 і більше плюс лікування, відпочинок, пільгові тарифи.
А в середньому $140...