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Пенсійний фонд (399) пенсія (663)

Середній розмір пенсії в Україні перевищив $140

пенсія

За перше півріччя 2024 року середній розмір пенсії в Україні збільшився на 8% і становив 5 816,62 грн.

Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає Укрінформ.

За даними Пенсійного фонду, в першому півріччі забезпечено виплату пенсій для 10,3 млн українців, із яких 6,22 млн жінок (60,6%) та 4,04 млн чоловіків.

Станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 816,62 грн (близько $140 за поточним курсом), що на 8% більше (+431,37 грн), ніж на 1 січня 2024 року.

Найнижчий показник середньої пенсії зафіксовано у Тернопільській області – 4 436,41 грн, найвищий – у Київській –- 7 940,27 грн.

Загалом за січень-червень 2024 року Пенсійний фонд виплатив 359,8 млрд грн пенсій.

За цей період було призначено понад 235,3 тис. нових пенсій.

Раніше повідомлялося, що станом на початок липня 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн.

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Топ коментарі
+21
Шалені гроші!! Підрахуї хрінові. Середню треба рахувати без врахування спецпенсій - суддівських, депутатських, прокурорських і т.і. Враховувати тільки звичайні, пересічних громадян.
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12.09.2024 19:27
+14
Хтось їсть м'ясо, а хтось капусту, але в середньому всі їдять голубці
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12.09.2024 19:30
+12
Ну не дивно...середня пенсія судді у відставці-200тис гривень...і моєї бабусі-2800грн..а в середньому по "палаті"- то все за'є&ісь.. влада так вважає .....
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12.09.2024 19:37
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Шалені гроші!! Підрахуї хрінові. Середню треба рахувати без врахування спецпенсій - суддівських, депутатських, прокурорських і т.і. Враховувати тільки звичайні, пересічних громадян.
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12.09.2024 19:27 Відповісти
Мрії пересічних громадян не хвилюють ні депутатів ні суддів ні прокурворів ні зермадента.
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12.09.2024 19:45 Відповісти
Забули сюди додати мусорські пенсії і військові. Тоді вийде 3 тисячі - мінус 20% пдв в магазинах.
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12.09.2024 20:22 Відповісти
Незабула, ліньки всіх перераховувати. Бо то вже закони цитувати. Туди ж ще МЧСники, всілякі ліквідатори, заслужені діячі, актори, Герої України - тому, щоб не вимахуватись, написала - і т.і..
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12.09.2024 21:09 Відповісти
Марина Нечаєва,що значить "всілякі ліквідатори"?Шо це за неповага до людей,які голими руками уран збирали,жили на кораблях і їли забруднене радіацією м'ясо,бо худоба розбіглася ,то її ловили і готували ліквідаторам,пили забруднену воду,втратили здоров'я, в тому числі і чоловічу силу,порозвалювалися сім'ї, житло втратили і без війни скиталися по чужих людях,поки щось отримали від держави?
Ви б собі хотіли такої долі,чи ви заздрите тим,кому пощастило вижити?
"Гарно" висловилися через лінощі,краще б не розкривали рота.
Ганьба вам!
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13.09.2024 05:02 Відповісти
Перед тим, як волати про ганьбу з Канади, можно трішки включити мізки - якщо вони є. Реальні ліквідатори або загибли практично відразу, або протягом 10-15 років. А хто залишився - то ті, хто у 80-90х купили собі статус ліквідатора. Так само, як деякі чиновники поотримували УБД, побувши по два тижні біля нуля.

Перед тим, як розкрити рота - хоча б тему поюзайте, передачі, фільми подивіться - не художні. Щоб не ганьбитись надривно-пафосними постами.
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13.09.2024 07:44 Відповісти
Не хаміть,мадам.
Ви всім 4 мільйонам,що виїхали,будете вказувати де їм жити і які в кого на те причини?
Перш ніж нападати,спитайте звідки в мене такі дані.
Я б вам рот роздерла,за фразу про живих ліквідаторів,що купили собі такі посвідчення.
Бо моєму брату-ліквідатору скоро 81,він там працював на станції,відпахав на ліквідації перші найбрудніші місяці,бо влада сказала,що як не поїде,то квартиру отримає в'******.А так дали в Києві.
Скільки лікарень,ліків,операцій ,не волатиму.Сильно ви розумна
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18.10.2024 15:37 Відповісти
Хамити - ви перша почали, мадам. До чого всі 4 мільйони? Виїхали - барабан на шию!
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18.10.2024 19:14 Відповісти
Я думаю,що ви ще навіть не народились,як я вже у 86 мала дитину і "юзала" цю тему на власній шкурі,родині і реальних подіях.Бо так як ви пишете незнайомій людині,то бачу, що ви вже "******* вихована",щоб так м'яко висловитись.Я чула від співробітниць як їх чоловіки отримували надвеликі дози радіації,як хворіли і помирали.
Як їх звільняли з роботи і не брали на роботу через посвідчення ліквідаторів,бо ж пільги у кількості днів відпустки та інше.
Як люди "губили" свої паспорти,щоб у новому не було штампа з пропискою у Прип'яті.
Ви мене будете вчить де брати інформацію?Вона не з книжок і газет,моя інформація з життя в Чернігові.
А ви знову ж таки-хамка!
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18.10.2024 16:38 Відповісти
Та думайте що завгодно. Ваша справа. Від вас забагато тексту. Ніяк не схаменетесь.
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18.10.2024 19:16 Відповісти
Озолотили, дайте Стехванчуку з Агрохамієй хай проживуть два тижні мразі .☹️
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12.09.2024 21:20 Відповісти
Їм й на добу не вистичить. То на кофе з круасаном у Велюрі колі каклєти...
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13.09.2024 00:48 Відповісти
Це тимчасово доки Захід фінансує цивільний бюджет.
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12.09.2024 19:28 Відповісти
Цікаво, а який середній розмір дурості в чиновників Пенсійного фонду України? Вважаю, що десь між 90 і 100% !
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12.09.2024 19:29 Відповісти
Хтось їсть м'ясо, а хтось капусту, але в середньому всі їдять голубці
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12.09.2024 19:30 Відповісти
******
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12.09.2024 19:35 Відповісти
Ну не дивно...середня пенсія судді у відставці-200тис гривень...і моєї бабусі-2800грн..а в середньому по "палаті"- то все за'є&ісь.. влада так вважає .....
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12.09.2024 19:37 Відповісти
Та ну нах... Майже,як у єс
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12.09.2024 19:40 Відповісти
Щоб нормально жити, пенсія має бути еквівалентна п'ятиста доларам. Так-сяк на сім'ю з двох пенсіонерів можна обійтись пенсіями по 300 доларів. Менше - погане життя...
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12.09.2024 19:41 Відповісти
На одного 500 - тоді більш менш.
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12.09.2024 21:11 Відповісти
брехня - середня пенсія 3500-3700. Хібащо обчислювали як в анекдоті - одні їдять м'ясо, другі капусту, а в середньому і ті й другі їдять голубці.
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12.09.2024 19:43 Відповісти
***** 2750 курви щоб подавились
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12.09.2024 19:43 Відповісти
... дуже патужна аналітика, совкова, від аматорів...
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12.09.2024 19:44 Відповісти
Середня пенсія міліціонера що вийшов у 45 років по вислузі років на пенсію - 15-20 тисяч на сьогодні.
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12.09.2024 19:44 Відповісти
Зразу кажу, я не бувший мєнт. Ну і шо? Піди послужи 25 років і взнаєш. Це так, на перший погляд, вроді мєнт бере хабарі, кришують кримінал та у п'яниць кишені витрясають. Але чомусь не дуже багато було охочих туди йти. Зараз, навіть під час війни постійно запрошують в мєнтуру, навіть борди виставляють і то бажаючих не дуже багато...
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12.09.2024 19:55 Відповісти
Сільським лікарем чи сільським вчителем теж не багато охочих.
Але чомусь 45-55 річні колишні мєнти не дуже і під мобілізація підпадають, бо переважно мають якісь зв'язки і саме головне гроші з пенсії накопичуються щоб відкупитися від ТЦК.
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12.09.2024 20:59 Відповісти
Не мели дурниць. А ти ніколи не думав, що буде, коли не дай Боже, кацапня прорве фронт? Це війна, все може бути. Якими ресурсами оборонятись? Ухилянтами чи алкашнею?
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12.09.2024 21:13 Відповісти
мусора приймуть присягу ***** ! Горлівка підтвердить мої слова . 24 лютого 2022 року з Сумщини першими втекли поліцаї , военкоми і прикордонники .
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12.09.2024 22:46 Відповісти
Куди втекли?
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13.09.2024 08:37 Відповісти
мені не доповідали . частина за кордон , інші на захід країни . з 24 лютого по 6 квітня я не бачив жодної людини в пікселі на території Шосткинського і Конотопського районів . про ці події можно вільно прочитати . тут мені одна жінка писала що в Бердянск кацапи заходили в супроводі української поліції .
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13.09.2024 08:57 Відповісти
Зрозуміло... Одна баба сказала...
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13.09.2024 09:32 Відповісти
може і горлілівські мусора беслеру не присягали ? свідком подій в Сумській області я був особисто . коли прокинулись 24 лютого то на вулицях не було жодного поліцая , а прикордонників вивезли ще 23 лютого . може в когось і баба , а цю жінку з Бердянська звати Ольга Сова . сподівайтесь мусорня вас захистить !
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13.09.2024 09:49 Відповісти
А ти не думав, що була команда евакуюватись? Це звичайна процедура коли йде наступ ворога. Шо могли зробити поліцаї з пістолетом чи автоматом проти танків? Та і взагалі поліцаї та прикордонники це не ті підрозділи, які заточені воювати проти розгорнутої армії ворога.
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13.09.2024 09:56 Відповісти
а чому не було команди для населення ? кинути своїх громадян в окупації це звичайна процедура при совку ! в статті 24 Закону про поліцію написано інше ! а те що мусарня вміє воювати лише з власним без збройним населенням підтверджено не один раз , може нагадати як беркутня вбивала українців ? війна показала хто є хто ! боронять країну алкаші-ухилянти , а мусорня жирує що на роботі що на пенсії .
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13.09.2024 10:30 Відповісти
Слухай, так правильно, мєнти заточені на підтримання порядку в суспільстві, затримання порушників громадського порядку та т.і. Прикордонники заточені на охорону правопорядку на кордоні, законність перетину кордону, а не воювати проти армії. А алкаші-ухилянти шаряться по різним шарагам де можна заробити без оформлення на шмурдяк. Україну захищають Воїни за що їм Велика Подяка та низький уклін.
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13.09.2024 10:39 Відповісти
Команди населенню постійно йдуть, так вони ж не хочуть. Стережуть свої халупи та огороди. А ті хто проживає близько до кордону тим правда, не повезло. Як не повезло, приміром мешканцям Бресту
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13.09.2024 10:41 Відповісти
це ви маєте на увазі команду готуватись до шашликів ? василевська-смоглюк закликала мешканців Бучі -будь ласка , люди , залишайтесь вдома ! де можно знайти команди за січень- лютий 2022 до евакуації ? просвітіть темного ? завдання прикордонників стримувати ворога до підходу армії чи заробляти на контрабасі ? мій односельчанин алкаш рік тому лежав під магазином а тепер 10 місяців лежить в окопі під Лиманом , він заслуговує на уклін ?
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13.09.2024 11:36 Відповісти
Відповім про останнє. Якщо сусід захищає Україну зараз то йому теж уклін. Не важливо, що він робив до війни. Аби не злочин.
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13.09.2024 11:45 Відповісти
2019:
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12.09.2024 19:44 Відповісти
аФтора в студію!
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12.09.2024 20:40 Відповісти
Лучше провозгласите сколько составляет минимальная пенсия!
А то ведь как средняя температура по больнице составляет 36,6, все лучше и лучше...
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12.09.2024 19:46 Відповісти
Прошу озвучити розмір Медіанної пенсії.
Якщо у пенсійнім фонді знають що то є.
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12.09.2024 19:59 Відповісти
Середня пенсія, мгм...
Один жере курку, другий - хлібну скоринку.
В середньому вони попоїли курки з хлібом.
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12.09.2024 20:38 Відповісти
підрахуї "зелені" мають викласти українському народові , як народилася в Україні "середня пенсія в 140баксів???
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12.09.2024 20:43 Відповісти
Так вони ці цифірі й не ховають - кожен місяць данні оприлюднюють, скільки ПФУ перерахувало пенсій. Ну а кількість пенсіонерів - є теж в інеті.

Доречі, ті 3 пенсії, що видають родичам на поховання звичайного пенсіонера не вистачить. Бо тільки пакет з кремацією без поховання, місця в колумбарії - мін 20 тис. грн..
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12.09.2024 21:17 Відповісти
Могильна мафія працює так що має тіньові прибутки. Вони спочатку озвучують одну ціну, а потім пішло поїхало, чеків не має тільки на словах. Зараз це мінімум 25 000 грн у Харкові… Може требо якось тут розібратися ? Тоді може й гроші знайдуться для пенсіонерів та іншого в країні де йде віна?
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13.09.2024 01:19 Відповісти
Смішний совдеповський критерій. Чим не середній процент жирності молока по району?
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12.09.2024 20:50 Відповісти
(2980 грн ветерану праці + Х грн депутатам, суддям…) / (кількість пенсіонерів) = "до хріна"…
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12.09.2024 21:33 Відповісти
а мінімальна пенсія складае 0
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12.09.2024 21:57 Відповісти
У одних пенсія 3 000 на все включно з проїздом,
а у інших 100 000 і більше плюс лікування, відпочинок, пільгові тарифи.
А в середньому $140...
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12.09.2024 22:10 Відповісти
Саме таку і отримую.... вчитель з 40-річним стажем і всіма регаліями... дякую всім владам, ще ілліч обіцяв нас підняти на недосяжну висоту... сиджу на висоті. НЕ той фах обрав
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12.09.2024 22:52 Відповісти
Саме іліч казав (учителям и врачам зарплату не платить, хороший заработает а плохих нам не надо) Так з того часу і є Не платять
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17.09.2024 09:28 Відповісти
Підараси кончені. Мої батьки отримують 2700 і менше, але все кончене кодло із пільгами і спецпенсіями з 40 років і до смерті маємо утримувати саме ми. Не плутайте
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13.09.2024 00:24 Відповісти
І що цікаво самі високі пенсії отримують "державники".котрі продають Україну і інтереси українського народу, та довели український народ до стану світового бомжа.
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13.09.2024 09:44 Відповісти
Не знаю, але моя мама одержує 3200, її сусідки ще менше …Мабуть дійсно враховують пенсії суддів та держслужбовців , які у 10 разів більше . Я не знаю де є країни де така різниця? Я не розумію, як корупція впливає на зарплатню держслужбовців? Як показує практика, ніяк ,
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13.09.2024 01:09 Відповісти
Це щось на подобі середнє між клоуном і боневтікбонапартович - повна фігня.
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13.09.2024 04:00 Відповісти

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