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електроенергія (4076) Укренерго (1899) відключення світла (559)

У п’ятницю світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало споживати електроенергію ощадливо

світло

Завтра, 13 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься. Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 06:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", – нагадали в компанії.

Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.

Автор: 
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Топ коментарі
+11
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12.09.2024 18:44
+4
А шо таке? Мабуть САМЯ найавялячайшай і прострочений взойде з ранку на небосхилу та буде сяяти нам і на сонечні електростанції?
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12.09.2024 18:40
+2
чому сьогодні вимкнули? чим сьогодні відрізняється від завтра?
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12.09.2024 19:08
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А шо таке? Мабуть САМЯ найавялячайшай і прострочений взойде з ранку на небосхилу та буде сяяти нам і на сонечні електростанції?
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12.09.2024 18:40 Відповісти
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12.09.2024 18:44 Відповісти
Скумбріяповісім ікру при світлі не випускає.
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12.09.2024 20:35 Відповісти
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12.09.2024 18:59 Відповісти
чому сьогодні вимкнули? чим сьогодні відрізняється від завтра?
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12.09.2024 19:08 Відповісти
На сьогодні випав "камінь" на завтра "ножиці", а далі буде як випаде далі.
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12.09.2024 19:37 Відповісти
Наверное туч меньше будет и солнечные электростанции заработают,осенью у нас вообще пасмурно.
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12.09.2024 20:18 Відповісти
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12.09.2024 20:20 Відповісти
ничего, дрон над столбом пролетит и завизжите свиньи что вдарили по энергоструктуре
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12.09.2024 19:31 Відповісти
Говорят зимой вообще света не будет. Совсем! Готовьтесь
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12.09.2024 19:58 Відповісти
Поправьте ссылки наконец!
https://www.censor.net/ru/news/3509154/ivan_fedorov_pro_stsenariyi_vidsutnosti_svitla_na_zaporijji
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12.09.2024 19:59 Відповісти
Ну що тут скажеш -ДЕБІЛИ !
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12.09.2024 20:19 Відповісти
Ощасливив Укренерго... І щось мутять, крутять... АЛЕ : Длине очередей продажных душ, бедняга Мефистофель удивился.... Фауст
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12.09.2024 20:36 Відповісти
брехуни ! рідні в Одеській вже третю добу по 9 годин без світла , ЧОМУ??
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12.09.2024 20:50 Відповісти
скажу більше нова фішка від ресів -вуличне світло горить , а у людей куй (((
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12.09.2024 21:08 Відповісти
Сьогодні теж обіцяли не вимикати світло . Вранці обіцяли.
А в 16-00 вімкнули на 3 години. І це ще минулої ночі ракетної атаки на Україну не було.
Звідки цей "Укренерго" знає плани Путла на цю ніч, що дає такі обіцянки ?
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12.09.2024 22:04 Відповісти
Звідки цей "Укренерго" знає плани Путла на цю ніч, що дає такі обіцянки ?
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13.09.2024 04:23 Відповісти
Треба рекламу запустити:

Споживайте електроенергію!
Це корисно приємно та цікаво!

І чоловік такий перед футболом "О-так..."!
І жінка в бігудях перед дзеркалом для макіяжу "О боже, вау"
І діточки із смартфонами та мультиками "Ура, ура, світло є"!
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13.09.2024 12:29 Відповісти

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