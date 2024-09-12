У п’ятницю світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало споживати електроенергію ощадливо
Завтра, 13 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься. Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 06:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", – нагадали в компанії.
Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.
Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.censor.net/ru/news/3509154/ivan_fedorov_pro_stsenariyi_vidsutnosti_svitla_na_zaporijji
А в 16-00 вімкнули на 3 години. І це ще минулої ночі ракетної атаки на Україну не було.
Звідки цей "Укренерго" знає плани Путла на цю ніч, що дає такі обіцянки ?
Споживайте електроенергію!
Це корисно приємно та цікаво!
І чоловік такий перед футболом "О-так..."!
І жінка в бігудях перед дзеркалом для макіяжу "О боже, вау"
І діточки із смартфонами та мультиками "Ура, ура, світло є"!