У п’ятницю світло не відключатимуть. "Укренерго" закликало споживати електроенергію ощадливо

Завтра, 13 вересня, відключення електроенергії в Україні не прогнозуються.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься. Будь ласка, не користуйтесь потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 06:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00", – нагадали в компанії.

Раніше колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.