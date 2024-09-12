Литовська підтримка України сягнула 1,5 мільярда євро. Майже половина суми – військова допомога

Литовська підтримка України становить близько 2% ВВП, або 1,5 млрд євро. Із них 647 млн євро – це військова допомога.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтримка Литви Україні наразі становить 1,5 млрд євро, з них 647 млн євро – на військові потреби", – сказав Науседа.

Він нагадав, що Литва зобов'язалася щорічно виділяти 0,25% свого ВВП – приблизно 190 млн євро – на безпеку й оборону України.

Науседа наголосив на незмінній прихильності Литви наданню підтримки Україні, а також закликав союзників до необхідності збільшення обсягів і темпів підтримки України.

Окремо Науседа зазначив, що Литва готова зміцнювати оборонну співпрацю і сприяти тіснішим зв'язкам між підприємствами оборонної промисловості.

Наприкінці серпня повідомлялося, що уряд Литви 21 серпня ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік.

Пізніше стало відомо, що Литва планує витратити до 1,2 млрд євро на нове військове обладнання протягом наступних 10 років.