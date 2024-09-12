"Не мають загрожувати статусу гривні": Нацбанк готує відповідь на поширення розрахунків у криптовалюті

Національний банк України (НБУ) має намір реагувати на поширення розрахунків у криптовалюті, щоб вони не створювали ризиків для статусу гривні.

Про це голова Департаменту інтегрованого нагляду за банками НБУ Андрій Котюжинський розповів у подкасті "Що з економікою?" Центру економічної стратегії (ЦЕС).

"Ми всі чули про магазини електроніки, які починають приймати крипту, як платіжний засіб. Ми знаємо, що є частина сірого сегменту IT, який платить зарплату в крипті. Відповідно є сервіси, які дозволяють потім цією криптою сплачувати звичайні покупки. Це ті явища, на які Нацбанк має на меті реагувати", – сказав очільник департаменту Нацбанку.

За його словами, до ухвалення законодавства, яке має врегулювати статус криптовалюти в Україні, НБУ докладатиме зусиль, щоб це явище не стало масовим.

"А коли стане – повернути його в адекватне регульоване поле, щоб крипта не створювала ризиків для функціонування гривні, як єдиного платіжного засобу", – додав Котюжинський.

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Як повідомлялося, у березні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про віртуальні активи", повторно прийнятий з урахуванням пропозицій голови держави у лютому того ж року.

Очікувалося, що закон запустить легальний ринок віртуальних активів в Україні, його регулятором буде Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Однак для повноцінного запуску ринку віртуальних активів ще потрібно внести відповідні зміни до Податкового та Цивільного кодексів України.

У квітні 2024 року у Нацбанку заявляли, що Україна як кандидат в члени Євросоюзу має запровадити європейські норми щодо регулювання ринків криптоактивів. Йдеться про схвалені Європарламентом у квітні 2023 року загальні правила ЄС щодо відстеження передачі криптоактивів, запобіганню відмиванню грошей, а також нагляду та захисту клієнтів Markets in Crypto assets (MiCА).

Ключові положення регламенту охоплюють прозорість, розкриття інформації, авторизацію та контроль транзакцій. Споживачі будуть краще інформовані про ризики, витрати та збори, пов'язані з їхніми операціями. Крім того, нова правова база підтримуватиме цілісність ринку та фінансову стабільність, регулюючи публічні пропозиції криптоактивів.