АРМА знайшло управителя для арештованого два роки тому білоруського підприємства з видобутку червоного граніту
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило переможця конкурсу на управителя стратегічно важливого для держави підприємства – "Овруцького щебеневого заводу".
Так, за результатами оголошеного раніше конкурсу на Prozorro переможцем обрано ТОВ "Тамерлан-1", повідомляє пресслужба АРМА.
Суд арештував "Овруцький щебеневий завод Гомельського шляхового будівельно-ремонтного тресту" у червні 2022 року, в Офісі генпрокурора тоді оцінювали вартість арештованого майна у 30 млн грн. Кінцевим бенефіціаром підприємства є Гомельська міська рада (Білорусь).
За даними у системі YouControl, ТОВ "Тамерлан-1" зареєстроване у Києві, його власником і директором вказаний Денис Наумець.
За словами голови АРМА Олени Думи, наступним етапом буде обговорення умов договору управління з переможцем конкурсу.
Вона додала, що підприємство має чинний до 2036 року спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту – одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві.
Як повідомлялося, АРМА оголосило конкурси з відбору оцінювачів та управителів для арештованих активів бізнесмена Павла Фукса.
Серед майна – елітний житловий будинок та шість земельних ділянок на березі р. Дніпро у смт. Козин, Обухівського району Київської області. Також в управління планують передати корпоративні права компаній, що належать Фуксу: ТОВ "КУА "Еф Сі Ай Партнерс" (100%), АТ "ЗНВКІФ "Київський" (100%) та "Інтерстрой Груп" (62%).
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Конкурс був про те, хто більше дасть хабаря і тільки серед дружбанів зелених гнид.
А тепер будуть домовлятися - як же управлять...
Зелені ворюги рулять.