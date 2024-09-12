Siemens відмовилась постачати обладнання для турецької АЕС, яку будує "Росатом"

Російська держкорпорація "Росатом" змушена шукати обладнання для першої турецької атомної електростанції "Аккую" у Китаї через відмову німецької компанії Siemens Energy AG співпрацювати з росіянами на цьому проєкті.

Про це ​​заявив міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар, передає Bloomberg.

За його словами, затримка із постачанням німецького обладнання призвела до зриву запланованих строків будівництва.

"Нездатність Німеччини надати задовільне пояснення затримки вплинула на проєкт. Однак "Росатом" вже зробив альтернативне замовлення в Китаї", – сказав міністр.

Він наголосив, що "це політичне рішення", оскільки проти атомної енергетики Росії досі не було запроваджено санкцій, а проблеми з постачанням обладнання не вдалося вирішити навіть на найвищому рівні – з таким проханням президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звертався до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Водночас Байрактар відкинув звинувачення в тому, що призначене для Туреччини обладнання Siemens можуть перенаправити у Росію, а прибуток від будівництва АЕС буде використано для фінансування вторгнення Росії в Україну.

"Були надані всілякі гарантії, що обладнання буде використовуватися в Туреччині, і проєкт навряд чи принесе прибуток раніше, ніж через 15-20 років, а твердження про використання прибутку для війни в Україні є "непослідовними", – сказав Байрактар.

За даними Bloomberg, німецька Siemens мала виготовити обладнання для підстанції, яка забезпечуватиме передачу електроенергії від АЕС вартістю $24 мільярди до електричної мережі.

Представник Siemens Energy заявив, що компанія дотримується законодавства про експортний контроль.

Що відомо про роботу Siemens в Росії?

Після запровадження санкцій ЄС проти Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення та постачання до країни. У травні того ж року концерн оголосив про намір піти з російського ринку після 170 років присутності у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Концерн Siemens розпочав роботу в Росії ще в середині XIX століття, співробітництво не припинялося навіть в період СРСР.

Як випливає зі звіту ТОВ "Системс", станом на кінець 2023 року в Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. Частина з них вже ліквідована або знаходиться в процесі ліквідації, частина – змінила власників.

Наприклад, у жовтні 2022 року ПАТ "Інтер РАО" повідомило про купівлю частки Siemens Energy у розмірі 65% у спільному підприємстві з російським холдингом "Силові машини" – ТОВ "СТГТ". Також RAO Intertech B.V. (нідерландська структура "Інтер РАО") стала власником заводу Siemens Energy – ТОВ "Воронезький трансформатор" (колишнє ТОВ "Сіменс енергетика трансформатори").