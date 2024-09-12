Росія заклала в бюджеті 30% знижку на газ для Китаю

Поставки російського газу до Китаю по запущеному в 2019 році трубопроводу "Сила Сибири" найближчими роками продовжаться з двозначними знижками.

Це випливає з прогнозу соціально-економічного розвитку Росії, який підготувало Мінекономрозвитку РФ, передає The Moscow Times.

Згідно з документом, на основі якого російський уряд верстає бюджет на найближчі три роки, середня ціна газу для Китаю наступного року становитиме $261 за тисячу кубометрів, що на 35% нижче за поточні ціни в Європі – $402 за тисячу кубометрів на лондонській біржі ICE.

В інші країни далекого зарубіжжя газ "Газпрому", за прогнозом російського уряду, продаватиметься наступного року по $340 за тисячу кубометрів. Знижка для Китаю становитиме таким чином 23%, а потім щорічно збільшуватиметься й досягне 30%.

Так, 2026 року ціна для Китаю становитиме $247,3 за тисячу кубометрів, 2027 року – $235,4. На інші ринки далекого зарубіжжя газ "Газпрому" поставлятиметься по $330 за тисячу кубометрів.

З урахуванням обсягу поставок, який із наступного року вийде на закладені в контракті 38 млрд кубометрів, китайські знижки коштуватимуть "Газпрому" $3 млрд наступного року, $3,1 млрд – 2026 і $3,6 млрд – 2027 року.

Нагромадженим підсумком за три роки Росія недоотримає майже $11 млрд порівняно з цінами на інших ринках "Газпрому".

Експорт російського трубопровідного газу, що впав минулого року до мінімуму з 1985 року, повільно зростатиме, але залишиться вдвічі нижчим за рівні, що були до розв'язаної Росієї овномасштабної війни проти України: цього року "Газпром" прокачає в дальнє зарубіжжя 80,4 млрд млрд кубометрів, у 2025 – 89,1 млрд, 2026 – 95,1 млрд, 2027 року – 91,1 млрд.

Для порівняння: 2021 року "Газпром" продав за кордон 185 млрд кубометрів газу, а торік поставки впали до 69 млрд кубометрів.

Як зазначається, зараз у "Газпрому" близько 100 млрд кубометрів надлишкового газу щороку, який нема куди продати.

Раніше повідомлялося, що Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибири-2". Але Монголія не включила "Силу Сибири-2" до плану національного розвитку на найближчі 'ять років.

Російська влада наприкінці минулого року стверджувала, що проєкт "Сила Сибири-2" знаходиться на високому ступені готовності й уже в першому кварталі 2024 року буде затверджено проєктну документацію. Після цього можна було починати будівництво.

Монголія розраховувала на надходження інвестицій за рахунок будівництва газопроводу, вартість якого оцінювали в $8-15 млрд, але "в Росії грошей немає, а Китай будувати не поспішає", пояснив експерт Шанхайської академії соціальних досліджень Лі Ліфан. Крім того, Пекін може побоюватися посилення російського впливу в Монголії.

Проблеми "Газпрому"

Як зазначається, новий китайський контракт відчайдушно потрібен "Газпрому", який після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

Наприкіні липня повідомлялося, що експорт російського газу "Газпромом" до Китаю у першому півріччі 2024 року вперше перевищив обсяги, які все ще купують деякі країни ЄС.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.

У травні цього року акції російського "Газпрому" на Московській біржі впали до мінімуму з 24 лютого 2022 року, коли після початку вторгнення в Україну обвалився увесь фондовий ринок РФ.