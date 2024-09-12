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Україна посіла шосте місце в світі за рівнем прийняття криптоактивів. Його зростання притаманно країнам із доходом нижче за середній

криптовалюта

Україна посіла шосте місце в глобальному індексі прийняття криптоактивів у 2024 році.

Про це свідчать результати дослідження Chainalysis, передає LIGA.net.

Перші п'ять позицій у рейтингу займають Індія, Нігерія, Індонезія, США та В'єтнам. До десятки також увійшли Росія, Філіппіни, Пакистан і Бразилія.

"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок", – наголосили в Міністерстві цифрвої трансформації.

Експерти Chainalysis зазначили, що в період із 2023 до 2024 рік загальна вартість глобальної криптовалютної активності суттєво зросла, досягнувши вищих показників, ніж у 2021 році.

Окрім того, якщо 2023 року зростання рівня прийняття простежувалося переважно в країнах із доходом нижче за середній, то тепер ця тенденція стала більш глобальною.

Запуск спотових біржових фондів у США спричинив збільшення загальної вартості біткойн-активності в усіх регіонах. Серед роздрібних інвесторів домінують Ethereum, альткоїни та стейблкоїни.

Як повідомлялося, за 2023 рік українці заробили на криптовалюті $850 млн.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закони про віртуальні активи. Так, парламент врегулював використання віртуальних активів та цифрового контенту шляхом віднесення їх до об’єктів цивільного права, на які поширюватимуться норми регулювання Цивільного кодексу.

Детальніше читайте у матеріалі: Як влада хоче оподатковувати операції з криптовалютами

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Топ коментарі
+8
"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок", - наголосили в Міністерстві цифрвої трансформації.
--------
Хто там для Офісу (для потужних менеджерів) майнить крипту у промислових масштабах, за халявну (крадену в народу) електроенергію - "ай-тишник" Арахамія, чи Федоров..., чи обидва?
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12.09.2024 16:24
+6
Міністерстві цифрової шахраїзації
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12.09.2024 16:44
+4
Ну і як успіхи? Коли прійдєш к успєху?
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12.09.2024 16:56
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"Щоб не тільки зберегти цей темп, а й досягти ще більшого розвитку сфери, потрібно легалізувати крипторинок", - наголосили в Міністерстві цифрвої трансформації.
--------
Хто там для Офісу (для потужних менеджерів) майнить крипту у промислових масштабах, за халявну (крадену в народу) електроенергію - "ай-тишник" Арахамія, чи Федоров..., чи обидва?
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12.09.2024 16:24 Відповісти
Міністерстві цифрової шахраїзації
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12.09.2024 16:44 Відповісти
"Як стати $-м мільйонером за 1 рік:" ...
Подробиці - https://x.com/_thin_red_line_/status/1774146365762785375?t=QgqCHC_SdhBlFrusbq2MGw&s=19 тут .
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12.09.2024 16:29 Відповісти
Ну і як успіхи? Коли прійдєш к успєху?
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12.09.2024 16:56 Відповісти
А ще, "країнам із доходом нижче за середній", зазвичай, притаманний високий рівень корупції.
Звідси і жага до анонімізації.
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12.09.2024 16:46 Відповісти
Типа США)))
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12.09.2024 17:26 Відповісти
для них крипта вже не анонімна. Навіть розігнатися не встигли.
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12.09.2024 17:53 Відповісти
Так ось куди дівається електроенергія під час відключень, особливо в нічний час по дешевшому тарифу... Хто там з влади сьогодні майнить - офіс чи кабмін?
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12.09.2024 16:52 Відповісти
В цій валюті просто зручно ховати на3,14жжене. От і все.
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12.09.2024 16:54 Відповісти
"Криптовалюта" має таку саму цінність як і білети МММ. Грошей відірваних від економіки не буває.
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12.09.2024 17:21 Відповісти
Бывают, надо только поверить в них, как например... в бога.)))
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12.09.2024 17:29 Відповісти
Повірити в фінансов піраміду? Майнінг біткоїна - це тупі і нікому не потрібні обчислення, що сенсу не мають. Економічна модель біткоїна- продаж обчислювальних можливостей- провалилась так і не почав працювати. 90% бази даних обчисленнь заходятся в Китаї, в тоталітарній країні. В Китаї будь який сервер можуть відімкнути від мережі за простою командою компартії.
Це фундамент віри в ці цифрові фантики.
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12.09.2024 17:55 Відповісти
В кнр криптовалюта під забороною.
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12.09.2024 18:07 Відповісти
8 з 9 серверів біткоїна знаходятся саме в КНР. Один в Південній Кореї.
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12.09.2024 18:24 Відповісти
Дякуючи виключно Зеленскому, "слугам ОПи", і новітнім олігархам в оточені Пересидента.
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12.09.2024 17:31 Відповісти
А ще це притаманно країнам з тіньовою економікою.
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12.09.2024 18:00 Відповісти
"Кріптовалюта" = МММ.

"Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки - иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки заройте в землю там…"
© Буратино
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12.09.2024 22:45 Відповісти

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