За холодної зими світло відключатимуть, навіть якщо генерацію відновлять, – Кудрицький

За холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Про це повідомив колишній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю ЕП.

За словами Кудрицького, відключень світла може не бути лише за сценарієм, коли всю зиму триматиметься температура +5 або +15 градусів, а нових обстрілів енергетики з боку РФ не буде.

"Але ми розуміємо, що він (сценарій, – ред.) суто теоретичний. Я вважаю, що за холодної погоди відключення будуть, навіть якщо всі плани з відновлення генерації будуть реалізовані", – зазначив Кудрицький.

Він додав, що відключення світла опалювального сезону можуть початися з грудня, бо в листопаді може не бути холодної погоди.

"А саме холодна погода (взимку, – ред.) буде тригером для того, щоб вводити обмеження електроспоживання", – сказав Кудрицький.

У теплі періоди зими, коли температура буде вище 0, Україна може обійтись без відключень, додав Кудрицький.

"А якщо буде якийсь холодний період, ну, наприклад -10 середньодобова температура, то я не бачу, чим можна покрити дефіцит", – підсумував він.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що наразі некоректно прогнозувати, скільки годин без світла буде взимку або чи будуть відключення взагалі.