БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1022 відвідувача онлайн
Новини
3 829 3
валюта (2053) гривня (1458) курс (1408) НБУ (9054) обмін валюти (610)

Гривня продовжує знижуватися: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 13-те

деньги,ввп,гроші

Від початку тижня курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 13 вересня, на рівні 41,2743 грн/$, порівняно із 41,1855 грн/$ у середу. 22 липня він опускався до історичного мінімуму на рівні 41,4912 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 3 копійки – до 45,4595 грн за євро. 27 серпня він опускався до історичного мінімуму на рівні 46,1816 грн за євро.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Новий рекорд. Чому долар пробив психологічну позначку в 40 грн?

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно потужно , якщо красти в доларах то норм .
показати весь коментар
12.09.2024 17:26 Відповісти
Он перейменують копійку на шаг ,одразу курс гривні почне підвищуватись
показати весь коментар
12.09.2024 17:48 Відповісти
"Казали долар буде по 45 при зєльменськаму, буде хаос в країні, буде війна... бачте, якось нічого не сталося" (с) потужний
показати весь коментар
12.09.2024 17:58 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 