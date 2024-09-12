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Новини
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захист (33) електроенергія (4076) Укренерго (1899) Кудрицький Володимир (89)

На українських електростанціях немає другого рівня захисту, хоча його мали звести, – Кудрицький

Звільнення Кудрицького

Вразливі до атак ворожих дронів енергетичні об'єкти – у тому числі й підстанції на електростанціях – мали закрити другим рівнем захисту, але його реалізували лише на підстанціях "Укренерго".

Про це розповів колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Економічній правді.

"Важливо сказати, що перший дійсно побудований на 100%, другий побудований, але тільки на підстанціях "Укренерго", він не побудований на жодних інших об’єктах. Наприклад, на електростанціях", – зазначив він.

За його словами, другим рівнем мали захищатися об'єкти, вразливі до прямих влучань "шахедів" – де як мінімум є трансформатори.

"Це електростанції, там є такі ж трансформатори, такі ж розподільчі пристрої, як і на підстанціях "Укренерго", – заявив Кудрицький.

Він підкреслив, що до цього переліку можуть бути включені важливі транзитні підстанції обленерго чи об'єкти критичної інфраструктури та нафтогазова інфраструктура.

"Я зараз вам не можу точно згадати, скільки саме другим рівнем мали захищати, але це однозначно не тільки наші об’єкти. Це об'єкти і генерації електроенергії, і нафтогазового комплексу", – додав Кудрицький.

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

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Топ коментарі
+11
піпець які ефективні менеджери у зеленого мерзотника
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12.09.2024 15:56
+8
Он руководил Укрэнерго и он сделал -

" ...другий рівень побудований, але тільки на підстанціях "Укренерго.", Джерело: https://biz.censor.net/n3509541
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12.09.2024 16:25
+5
https://www.epravda.com.ua/ Економічна правда



Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики.https://www.epravda.com.ua/publications/2024/09/12/719234/
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12.09.2024 16:27
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піпець які ефективні менеджери у зеленого мерзотника
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12.09.2024 15:56 Відповісти
Ой. А хто це зробив? Точніше -- НЕ зробив?
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12.09.2024 16:02 Відповісти
Як " хто"?
ДЕРЖАВНОМУ АГЕНСТВУ ВІДНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ, вору Найому було виділо 50 ярдів на побудову захистів.
У кінці літа з'ясувалося, що ні ЗАХИСТУ, ні 50 ЯРДІВ НЕМАЄ, а Вор Найом " звільнився за власним бажанням".
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12.09.2024 21:15 Відповісти
"Якщо всі гроші потратити на захист об'єктів то шо тоді красти ?!"
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12.09.2024 16:08 Відповісти
Це точно, як вийшов з міністрів- свої пройоби вже не свої, а наступників. Тому що ніякої відповідальності, навіть продавець у крамниці, коли звільняється, роблять інвентаризацію і вичитають за нестачу, а чинушам навпаки- нічого не зробив, а премію винь да полож.
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12.09.2024 16:09 Відповісти
То чогож не звів? - бувші такі правдоруби
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12.09.2024 16:10 Відповісти
Он руководил Укрэнерго и он сделал -

" ...другий рівень побудований, але тільки на підстанціях "Укренерго.", Джерело: https://biz.censor.net/n3509541
показати весь коментар
12.09.2024 16:25 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/ Економічна правда



Володимир Кудрицький: Мета мого звільнення - перевести під ручний контроль інвестиції у відбудову енергетики.https://www.epravda.com.ua/publications/2024/09/12/719234/
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12.09.2024 16:27 Відповісти
Відповідальних за грати, через сюсюкання з ними сидимо без світла.
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12.09.2024 16:39 Відповісти
Не сміши, ніхто нікого не посадить, може знайдуть когось винного, але потім виявиться що він десь зник і чомусь опинився закордоном.
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13.09.2024 00:54 Відповісти
Як не побудовано? Гроші потрачено, на паперах все збудовано. Не видно? Ну це напевне ''стелс технології'', щоб кацапів обдурити. Але обдурені українці(
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12.09.2024 16:45 Відповісти
Буде двадцять друга лінія меєтків в Заспі
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12.09.2024 17:30 Відповісти
А навіщо?
Головне що є тисячі "пунктів незламності"!
Дарма, що вони нафіг нікому не потрібні: головне, що можна годинами триндіти, вихваляючи цей непотріб!
А електростанції, підстанції то таке, дрібничка.
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12.09.2024 17:43 Відповісти
це цей😡 що виписує по 40 лямів собі премії
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12.09.2024 19:01 Відповісти
Так якщо будувати все, то це не вистачить тоді грошей щоб маєтки собі будувати 🤷
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13.09.2024 00:52 Відповісти
не даром его уволили...
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13.09.2024 10:22 Відповісти
Він як щось висре так і ******** енергетику ...
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13.09.2024 18:35 Відповісти

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