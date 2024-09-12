Уповільнення інфляції і керований курс гривні: Рада Нацбанку оновила Основні засади грошово-кредитної політики

Рада Національного банку України ухвалила Основні засади грошово-кредитної політики на середньострокову перспективу.

Документ визначає цілі, завдання та принципи монетарної політики, а також особливості застосування монетарних інструментів на час повномасштабної війни та певний період повоєнного відновлення з урахуванням положень меморандуму про співпрацю з МВФ, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Оновлені Основні засади грошово-кредитної політики передбачають, що НБУ і надалі застосовуватиме режим гнучкого інфляційного таргетування для підтримання цінової стабільності.

"За такого режиму монетарна політика НБУ спрямовується на приведення інфляції до цілі 5% на горизонті політики, що не перевищуватиме три роки. Визначаючи період часу, протягом якого інфляція має повернутися до цілі, НБУ враховуватиме необхідність між підтриманням відновлення економіки та збереженням контролю за інфляційними очікуваннями", – пояснили у Нацбанку.

Для забезпечення цінової стабільності НБУ використовуватиме комбінацію інструментів процентної і валютно-курсової політики, валютних обмежень та інших інструментів. Зокрема, продовжиться робота зі збільшення дієвості каналів монетарної трансмісії для посилення ролі облікової ставки як інструменту монетарної політики.

При цьому НБУ поступово пом'якшуватиме валютні обмеження та дотримуватиметься принципів керованої гнучкості обмінного курсу гривні з метою збереження стійкої та контрольованої ситуації на валютному ринку.

"Водночас поступове посилення зв'язку обмінного курсу з ринковою кон'юнктурою дасть змогу посилити роль обмінного курсу як поглинача шоків, поліпшить усвідомлення валютних ризиків та сприятиме підвищенню адаптивності української економіки до внутрішніх та зовнішніх змін", – зазначають у Нацбанку.

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Крім того, НБУ сприятиме збереженню реальних процентних ставок за строковими гривневими інструментами, зокрема депозитами, на достатньо високому рівні для забезпечення захисту гривневих доходів населення від інфляції.

НБУ також докладатиме зусиль для підтримки відновлення економіки та економічної політики уряду, переважно за рахунок збереження монетарної стабільності та зниження рівня економічної невизначеності.

Нацбанк та уряд також підтримуватимуть тісну взаємодію для сприяння залученню зовнішнього фінансування та запровадження реформ в Україні. Також НБУ і надалі сприятиме виконанню цілей, критеріїв та заходів, передбачених співпрацею з МВФ, іншими міжнародними фінансовими організаціями та інституціями ЄС.

Як повідомлялося, попередні Основні засади грошово-кредитної політики НБУ були затверджені 15 квітня 2022 року.