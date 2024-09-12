Казахстанська компанія в обхід санкцій ремонтує винищувачі РФ з французьким обладнанням, – розслідування

Казахстанські фахівці обслуговують російські винищувачі Су-30СМ, використовуючи французьке обладнання Thales і Safran.

Про це йдеться у розслідуванні Inform Napalm.

Зазначається, що казахстанська компанія ARC Group співпрацює з російськими військовими та обслуговує російські літаки Су-30СМ, на яких встановлене французьке авіаційне обладнання Thales і Safran.

Станом на 2024 рік, Росія має до 130 одиниць модернізованих винищувачів 4++ покоління Су-30СМ. Під час російського вторгнення в Україну, росіяни втратили не менше 15 таких бортів. Але могли втратити значно більше через санкції, бо на літаках використовується авіоніка іноземного виробництва, переважно указаних вище французьких компаній.

Обслуговувати пристрої можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Після повномасштабного вторгнення РФ нібито втратила доступ до таких можливостей, але, Москва знайшла у казахстанському підряднику можливість обійти санкції.

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Казахстанське ТОВ "Analyst Research Consulting Group" було утворене у 2014 році. Як наголошує сама компанія, вона є "ексклюзивним дистриб’ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran в цих країнах".

У жовтні 2021 року ARC Group уклала перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими" (ООО "Росавиаспецкомплект").

У цій угоді відкрито вказують її предмет: "послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання, виробництва компаній "THALES" та "Safran", для літаків типу Су-30″.

Простою мовою цей предмет договору можна сформулювати так – казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Утім, цей договір так і не був підписаний російською стороною. Замість нього в листопаді 2021 -го сторони уклали інший. Він не відрізняється за суттю, втім, є більш "прихованим". З предмету зникла пряма згадка французьких компаній, замість цього вказують просте визначення "ремонт авіатехнічного майна".

При цьому росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ – від навчання і сертифікації казахстанських фахівців у Франції, до закупівлі у французів необхідної апаратури.

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Розслідувачі встановили, що співпраця казахстанської "ARC Group" з "Росавиаспецкомплект" триває як мінімум два роки. Весь цей час казахстанська компанія цинічно вводила в оману французьку сторону.

До того ж журналісти отримали проєкт контракту 2024 року між Thales AVS France SAS та АО "Авіаремонтний завод № 405" (Республіка Казахстан).

Документ передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування обладнання, в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ.

Договір розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежа. Також, договір містить візуалізацію того обладнання, яке французькі спеціалісти мають змонтувати та ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.

Звісно, контракт має чіткі норми щодо експортного контролю із прямою забороною передавати будь-які товари Російській Федерації.

У Казахстані дійсно на озброєнні є 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлені. Водночас розслідувачі вбачаютьознаки того, що цей договір укладається в інтересах росіян.

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Зокрема, такою ознакою є казахстанська комерційна пропозиція для росіян, яка повторює умови договору між Thales та АО "Авіаремонтний завод № 405".

У червні цього року "ARC Group" надсилає росіянам на розгляд та реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13,8 млн євро. Ця комерційна пропозиція містить майже ті самі строки надання послуг і має той самий спектр послуг, що і договір між Thales та казахстанским авіазаводом.