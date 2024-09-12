БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1037 відвідувачів онлайн
Новини
2 735 7
тарифи (1240) електроенергія (4076) НКРЕКП (1436) Підвищення тарифів (213)

Уніфікація тарифу на розподіл електроенергії суперечить європейським нормам, – експерт

каленков


Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), повернулася до розгляду ініціативи щодо уніфікації тарифу на розподіл електроенергії, це поганий знак для інвесторів, які мають намір вкладатися в відновлення України.

Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає РБК-Україна.

"Всі здивовані цією ініціативою, бо це рішення є абсолютно економічно нелогічним. Постачання електроенергії до різних споживачів має різну вартість, і ця вартість відрізняється в рази. Тому логічно, що для різних споживачів існує різний тариф – як мінімум для тих, хто споживає більше електроенергії вищої напруги, і для тих, хто споживає менше електроенергії, меншої напруги. Така практика є не лише в Україні, а й у Європі, причому там більше класів, що дає змогу відобразити реальний економічно обґрунтований тариф", – зауважив Каленков.

Він наголосив, що для бізнесу найголовнішим фактором є економічна обґрунтованість тарифів. Тож якщо споживачі мають різну собівартість послуги, то й тариф має бути різним. Саме цей принцип є основним у європейських директивах, нагадав Каленков.

"Також це абсолютно несправедлива ситуація. Багато компаній протягом останніх років вкладалися в енергетичне обладнання та інфраструктуру, розраховуючи компенсувати ці витрати за рахунок нижчого тарифу. Зміна умов ставить під питання подальші інвестиції. Тому шкода, яку буде завдано і економіці країни, і інвестиційному клімату, просто величезна. Думаю, що будуть численні скандали, у тому числі і з міжнародними великими компаніями", – вважає експерт.

Читайте також: Перші кроки нового складу НКРЕКП свідчать про ризик втрати регулятором незалежності, – економіст

Як повідомлялося, після призначення нового голови та членів, Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вирішила повернутися до розгляду питання уніфікації тарифів на розподіл електричної енергії.

Водночас міжнародне Енергетичне співтовариство закликало НКРЕКП відмовитися від цього наміру. У Енергоспівтоваристві наголосили, що позиція Нацкомісії необґрунтована, а сам намір є незрозумілим. Також там нагадали, що основний принцип регулювання мережевих тарифів викладено у статті 18 Регламенту 2019/943: він передбачає, що тарифи повинні відображати витрати та бути прозорими.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тим часом для нас є і така перспектива: Наразі ситуація для Зельца сумна - він всюди обісрався. Шкурська афера провалилась, свій фронт сиплеться, фортифікації пройобані, як і власні ракети, снаряди та захист енергооб'єктів. Перемога Трампа, на яку Зе так розраховував, під питанням. Мобілізація провалена. Ніхто з країн не хоче приймати його саміт мила-2, пуйло відкидає формулу єрмака та не збирається припиняти обстріли.
В Україні все теж сумно - легітимного статусу нема, корупцію вже складно приховати, як і неадекватність самого лідора, якого хвалять вже лише боти та придворні лизоблюди, і то за копієчку.
Союзники поки що стримують скепсис, але він не за горами.
Нас чекає важка зима, особливо грудень. Можливо лідур навіть здрисне в екзил...
показати весь коментар
12.09.2024 14:36 Відповісти
Здринсути з планети ще нікому не вдалося. Знайдуть де би він не ховався.
показати весь коментар
12.09.2024 18:31 Відповісти
А то, что зелень сделала за 5 лет с нашей энергетикой - это хороший знак для инвесторов? Интересно, как сейчас поживают свидетели "тарифного геноцида" и Роттердама+ 2018? Сейчас им хорошо и они довольны жизнью?
показати весь коментар
12.09.2024 14:38 Відповісти
Щось дуже давно не зустрічав турболохів, яки би згадували Ротердам+. Мабуть щось сталося
показати весь коментар
12.09.2024 18:35 Відповісти
Наверное пошли с наклейкой или значком "Зе" в очередь на оплату коммуналки. Не выжил никто.
показати весь коментар
12.09.2024 19:07 Відповісти
Для "інвесторів", особливо з сонячного Кіпру, "шара прєдєла нє імєєт".
показати весь коментар
12.09.2024 14:56 Відповісти
При відсутності ''уніфікації'' легше ''маніпулювати'' розцінками. Щось подібне зробили з газом, після встановлення газових лічильників чогось надумали рахувати по калорійності газу- якраз це простий споживач не перевірить, ось і крутять тими калоріями ''як циган сонцем''.
показати весь коментар
12.09.2024 15:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 