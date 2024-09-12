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Українські компанії наймають більше жінок та підлітків на тлі нестачі робочої сили, – Reuters

Все більше жінок працює у вугільній галузі

Війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

Про це йдеться у матеріалі Reuters.

"Оскільки мільйони людей, в основному жінки і діти, втекли від війни за кордон, а десятки тисяч чоловіків були мобілізовані в армію, криза робочих місць може поставити під загрозу економічне зростання та повоєнне відновлення. За даними опитування, проведеного Міністерством економіки серед понад 3000 компаній, майже 60% підприємств заявили, що їхньою головною проблемою є пошук кваліфікованих працівників", – пише видання.

Тетяна Петрук, директорка зі сталого розвитку металургійної компанії "Метінвест", в коментарі агенції зазначила: у компанії наразі відкрито близько 4000 вакансій, а дефіцит кадрів впливає на виробництво.

"Брак кадрів відчуваємо не лише ми. Його відчувають усі компанії в регіонах, у тому числі й наші підрядники", – каже Петрук.

Опитані агенцією великі українські компанії заявили, що вони змінюють методи підбору персоналу та ведення бізнесу, автоматизують роботу, проводять ротацію існуючого персоналу та розширюють посадові інструкції, повторно наймають пенсіонерів та пропонують більше пільг, особливо молодим працівникам.

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Так, у компанії "Сільпо" дедалі активніше набирають жінок на інші посади, де раніше переважали чоловіки, включаючи вантажників, обробників м'яса, пакувальників та охоронців. Також у компанії шестеро жінок працюють водійками вантажівок.

Частка жінок-співробітників зростає у таких галузях, як виробництво сталі: Петрук каже, що жінки-співробітники становлять близько 30-35% робочої сили "Метінвесту", також компанія наймає жінок на деякі підземні роботи. Також компанія, яка й раніше приділяла багато уваги молоді, все більше співпрацює із професійними коледжами.

А оператор мобільного зв'язку Vodafone реформував свою молодіжну програму, надавши можливість приблизно 50 підліткам у 12 містах здобути свій перший досвід роботи.

Нагадаємо, Група Метінвест Ріната Ахметова ввійшла до п'ятірки "Найкращих роботодавців України 2024", та перемогла у спеціальній номінації "Найкраща програма з адаптації ветеранів". Ветеранські програми запускаються у компанії ще під час мобілізації співробітників, а коли ветерани повертаються до роботи, компанія працює не лише з ними, а й з їхніми родинами.

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Тому що багато хлопів сидять дома, преховуються.... Решта хлопів шукає можливості переплисти Тису і втекти назавжди з цієї країни!
Це просто недолуга політика зеленої влади!
Такими темпами мусара і прокурори незможуть на своїх віллах плитку поставити, бо плиточники одні загинули на війні, а інші втекли з країни.
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12.09.2024 14:47 Відповісти
Всіх ухилянтів що на заходіУкраїни поховалися витягнуть і в шахти та уранові рудники працюють не легально ні до війська не ідуть і налоги не платять в дніпрі половина підприємств не офіційно працюють прийшли з тцк розбіглися по всій території а потім охороні вказівка підчинити ворота замасковані і вразі чого попереджать начальство за таке ставлення розстріл з конфіскацією це як мінімум підприємства корбана радіозавод все працює по сірому половина на карту інша у конверті
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12.09.2024 14:53 Відповісти
До нас до Львова ( а точніше в Підрясне і Оброшино. це біля Львова) з Харкова переїхало два підприємства. Це хлібзавод "Кулиничі" в Оброшино і сигаретка "Філіп Моріс" в Підрясне.
Переїхали разом з працівниками з Харкова, це біля 1 000 здорових бугаїв харків"ян.

Поки гроби з Харкова з хлопцями галичанами, які відбивають харківщину їдуть до Львова, вся ця шваль харківська спокійно собі бухає по Львові і працює на цих підприємствах!

Як це взагалі називається ?! Місцевих на ці фабрики категорично не беруть!
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12.09.2024 15:04 Відповісти
Чому я, ***....ть, львів"янин по госпіталях тепер скитаюсь приїхавши зі сходу, а ця харківська бикота водяру хиляє у Львові, коли їх Харків рашисти хочуть взяти ?!
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12.09.2024 15:06 Відповісти
жінки у нас фансастичні в усіх своїх проявах і підлітків треба привчати до роботи
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12.09.2024 16:37 Відповісти
По-перше: жінка фізично не зможе виконувати важку роботу без шкоди для свого здоровья. По- друге: кругом люди потрібні а достойно повисити зарплати не поспішають. По- третє: так своїми необдуманними діями ви і розігнали народ який повинен працювати.
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12.09.2024 16:51 Відповісти

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