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Федоров Михайло (239) Мінцифри (764) Дія (579) шлюб (9)

Шлюб онлайн: За три дні в "Дії" зробили понад 400 тисяч пропозицій. "Так" відповіли 12%

У

За три дні в межах послуги "Шлюб онлайн" у застосунку "Дія" пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас "так" відповіли лише у 49 282 випадках.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, шлюб онлайн – це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.

"Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб", – зазначив він.

Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.

Як повідомлялося, 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через "Дію".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило послугу онлайн-подачі заяви про реєстрацію шлюбу наприкінці лютого 2023 року.

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Топ коментарі
+5
Нова служба знайомств?
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12.09.2024 14:20
+2
А де наші ракети?
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12.09.2024 14:38
+2
"Так" відповіли 12%. З них 10% пожартували, решта - боти
Це саме те, що зараз важливо для суспільства, так, федоров?
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12.09.2024 14:52
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Нова служба знайомств?
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12.09.2024 14:20 Відповісти
А де наші ракети?
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12.09.2024 14:38 Відповісти
Невдовзі на Плеймаркеті можна буде завантажити.
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12.09.2024 15:34 Відповісти
шлюбна ніч теж в Дії?
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12.09.2024 14:38 Відповісти
"Так" відповіли 12%. З них 10% пожартували, решта - боти
Це саме те, що зараз важливо для суспільства, так, федоров?
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12.09.2024 14:52 Відповісти
тю, так банально? а как же живые колени, а живые розы в зубах нетакуське-писечке?
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12.09.2024 15:10 Відповісти
Чим би дитя не тішилося..
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12.09.2024 15:29 Відповісти
Першочергові досягнення голобородька.
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12.09.2024 15:57 Відповісти
Зустріч-шлюб "мертвих душ".
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12.09.2024 15:57 Відповісти
73 відсотка у захваті від голобородька!
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12.09.2024 15:58 Відповісти
Між іншим, хороший сервіс для тих, хто бажає одружитись, але їх роз'єднала війна.
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12.09.2024 16:10 Відповісти
Мабуть так, сервіс дійсно потрібний.
Станіслав Лем також описує деякі дуже цікаві товари, роботи та послуги, які пропонувалися його герою космічних подорожей Іону Тихому:
https://m.tululu.org/bread_19988_44.xhtml
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12.09.2024 17:38 Відповісти
Теперь осталось сделать в Дии проверку на замужество.
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12.09.2024 17:37 Відповісти
Ні, цим будуть займатися спеціальні патрулі-підрозділи, яки будуть складатися із поліціантів і представників Територіальних Реєстраторів Актів Громадянського Стану. ТРАГС.

Якщо виявлять ухилянта від сімейного стану, то поділ майна 50/50 на користь держави, сплата штрафу від 17000 до 25000 для фіз лиць, заборона перетину кордону і таке інше новаторство від зеленого л...а .
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12.09.2024 17:58 Відповісти
Перепис довбойобів та фріків триває...
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12.09.2024 18:05 Відповісти
Вопросы в современном ЗАГСе:

- Вы чё, мутите? Прям по серьёзке у вас? Не тупой перепихон по синьке, а надолго прям?
- Извините, а это точно ЗАГС?
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12.09.2024 18:54 Відповісти

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