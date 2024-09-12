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Зеленський (2436) електроенергія (4076) Укренерго (1899) Кудрицький Володимир (89)

Із обіцяного Зеленським гігавата потужностей в Україні побудовано близько 60 МВт, – Кудрицький

Володимир Кудрицький

Із анонсованого президентом Володимиром Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей газової маневрової генерації до кінця року в Україні побудовано лише близько 60 МВт.

Про це повідомив колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв’ю Економічній правді.

На початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в Україні вже встановлено сотні мегават потужностей з анонсованого президентом 1 ГВт генерації.

"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", – зазначив Кудрицький.

На уточнювальне запитання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.

Звільнення Кудрицького з "Укренерго"

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави – Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний – Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів – проголосували проти.

За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.

Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.

3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".

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Топ коментарі
+9
Зеленський - балаболка.
Великий майстер обіцяне переобіцяти. Вочевидь, Зеленський просто не запам'ятовує те, що зачитує з папірця. Якщо Зеленського звинуватити у брехні - він щиро здивується, бо не пам'ятає, що ляпає.
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12.09.2024 17:42
+6
Підозрюю, що з обіцяного "мульйона" дронів зроблено стільки ж.
6,5 штуки...
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12.09.2024 14:48
+5
Може ще й мільяррд дерев не посадили ?

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12.09.2024 16:08
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Підозрюю, що з обіцяного "мульйона" дронів зроблено стільки ж.
6,5 штуки...
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12.09.2024 14:48 Відповісти
Може ще й мільяррд дерев не посадили ?

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12.09.2024 16:08 Відповісти
А вчителі отримують 4000 баксів?
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12.09.2024 17:03 Відповісти
Навіть більше, і готові ті вчителі бігти на виборчі дільниці голосувати за Хлєстакова. Може ще надбавку пообіцяє?
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12.09.2024 20:47 Відповісти
Зеленський - балаболка.
Великий майстер обіцяне переобіцяти. Вочевидь, Зеленський просто не запам'ятовує те, що зачитує з папірця. Якщо Зеленського звинуватити у брехні - він щиро здивується, бо не пам'ятає, що ляпає.
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12.09.2024 17:42 Відповісти
Бери більше, коли після зміни влади, його можлиао вловлять, він щиро буде здивований запитанням про його відповідальність за бездіяльність у організації оборони країни перед вторгеннням- " а я чо, я ні чо, у мєня кантракт, шо сказалі, то і іграл..."
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12.09.2024 20:50 Відповісти
так іншого і не буде, він в.о. президента України в офісі Дєрьмака!
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13.09.2024 10:58 Відповісти
Решта 940 МВт лежить в шухляді пана нєтряпки та чекає на команду ,щоби в один прекрасний момент вискочити назовні...)))
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12.09.2024 18:09 Відповісти
решта чкає відкатів, хабарів і долі в тємі.
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12.09.2024 23:44 Відповісти
Цікаво, а чому очільник НЕК «Укренерго» приховував таку цікаву інформацію до свого звільнення?
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12.09.2024 20:10 Відповісти
бо чекав, що йому хабарі принесуть за підключення, а тепер принесуть, але не йому от і обломує їм темку.
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12.09.2024 22:33 Відповісти
Про це повідомив колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Економічній правді. Джерело: https://biz.censor.net/n3509507

Коли в нього спитали - тоді і повідомив.
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13.09.2024 10:38 Відповісти
ЛАЙК Кудрицькому лише за те , що він відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням , коли ВОНО скаженіло та вимагало.
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12.09.2024 22:08 Відповісти
Кудрицький хоче сказати, що він є чесною людиною, а ось той пан, нуууууу то дуже нечесна людина, а ось Кудрицький чесний.

мда.
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12.09.2024 22:44 Відповісти
Кнура (кудрицького) від кормушки забрали, так він тепер і воняє кругом!
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12.09.2024 22:52 Відповісти
40 лямів премії собі в останній день виписати то нехіло
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13.09.2024 06:35 Відповісти
вам мало, вата, мегавата?
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13.09.2024 00:38 Відповісти
Чекайте мільярд гігаватів від шобли гігіВатніков .
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13.09.2024 00:50 Відповісти
Велике Гігавництво ж полягало не в тому, щоб щось там будувати, а щоб виділити відповідні кошти та використати їх за належним призначенням. А з цим, я впевнений, проблем ніяких немає.
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13.09.2024 01:04 Відповісти
А где же ты был раньше, мил человек, почему молчал ?
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13.09.2024 03:02 Відповісти
Його якраз і звільнили за те, що не "молчал", а прямо казав про махінації боневтіка янелоховича членограя.
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13.09.2024 10:40 Відповісти
60 МВт це четверта частина потужності газової турбіни Siemens SGT5-2000E. Чотирі такі турбіни Путін поставив в окупованому Криму ще у 2015 році. Що заважає так зробити ЗЕ велика загадка.
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13.09.2024 05:41 Відповісти
Зеля не заинтересован в чистой и прозрачной ситуации.
Рыбка ловится в мутной воде.
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13.09.2024 08:52 Відповісти
до речі, чим ви не задоволені, ви ж хотіли жити по приколу
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13.09.2024 11:34 Відповісти
І я вірю Кудрицькому, а не зе- *******, бо воно таке саме *****, як і путін, який знищує країну зсередини на вимогу оманських договірників.
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13.09.2024 14:22 Відповісти
Я счас за етава черта баканову позвоню...
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14.09.2024 13:29 Відповісти

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