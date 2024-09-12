Українські аграрії відроджують коноплярство. Площа засівів може зрости до 8 тисяч гектарів
Кабінет Міністрів докладає зусилля для відродження галузі коноплярства. Завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема, директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час відвідування одного з господарств на Вінниччині наголосив, що українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей.
"Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю – харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості", – зазначив він.
Чиновник додав, що з ухваленням закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти.
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Актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю.
До того ж, Україна має найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі.
Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України – це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.
Як повідомлялося, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.
Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.
Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.
Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте в матеріал БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".
Будь ласка, зачекайте...
Замість хліба!...
Потім цю тканину використали для шиття "робочих" штанів для "ковбоїв" "Блю Дженова" ("Голубе з Генуї") перетворилося в "джинз" Американці шиють військову форму з суміші бавовни та "джуту" (ті самі коноплі - але з Бангладеш У нас вони не ростуть - холодно) Чому ми повинні відмовляться від нашого - що росте у нас? Тим більше - Глухів вивів коноплі з мінімальним відсотком наркотичної складової!
Ну що? Гарний я тобі "екскурс" виклав?
Порвати їх було нереально
1. Лайно збирається і компостується
2. Компост вноситься в ґрунт
3. На компості вирощуються культурні рослини
4. Культурними рослинами годуються культурні породи тварин - які дають м"ясо