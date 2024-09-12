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коноплі (7) Мінагрополітики (1325) канабіс (30)

Українські аграрії відроджують коноплярство. Площа засівів може зрости до 8 тисяч гектарів

Аграрії відроджують коноплярство

Кабінет Міністрів докладає зусилля для відродження галузі коноплярства. Завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час відвідування одного з господарств на Вінниччині наголосив, що українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей.

"Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю – харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості", – зазначив він.

Чиновник додав, що з ухваленням закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти.

Читайте також: Хто та скільки вирощує: В Україні почали готувати реєстр виробників коноплі

Актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю.

До того ж, Україна має найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі.

Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України – це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

Як повідомлялося, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте в матеріал БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".

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Топ коментарі
+14
Ти коли-небудь чув про таку тканину (ще дореволюційну) - "чёртова кожа"? Вона робилася з двох видів сировини: льону та конопель. Кращі види полотна для вітрил ткалися саме з цієї суміші Основа (тобто "арматура") - коноплі Наповнення - льон. Коли виявилося, що бавовна - дешевша, льон замінили нею. З-за цього виник крилатий вираз - "проходить червоною ниткою" Просто в Англії крали зі складів парусне полотно і продавали для шиття одягу Тому Адміралтейство наказало парусне полотно "мітить" - туди під час ткання регулярно запускали фарбовану в червоне нитку Так ловили злодіїв та "бариг" що використовували крадене з військових складів
Потім цю тканину використали для шиття "робочих" штанів для "ковбоїв" "Блю Дженова" ("Голубе з Генуї") перетворилося в "джинз" Американці шиють військову форму з суміші бавовни та "джуту" (ті самі коноплі - але з Бангладеш У нас вони не ростуть - холодно) Чому ми повинні відмовляться від нашого - що росте у нас? Тим більше - Глухів вивів коноплі з мінімальним відсотком наркотичної складової!
Ну що? Гарний я тобі "екскурс" виклав?
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12.09.2024 13:33
+10
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12.09.2024 12:46
+7
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12.09.2024 12:59
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цих аграріїв зеленський взяв під особистий контроль
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12.09.2024 12:43 Відповісти
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12.09.2024 12:46 Відповісти
В Україні - це законно, не те що на лаптях контрабанду з Афганістана під кришою фсб ганяти
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12.09.2024 13:15 Відповісти
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12.09.2024 14:44 Відповісти
Аби шось ляпнути. Купа грантових програм. Купа кредитних, лізингових. Йди, роби шось. Сидиш тут, хєрньою маєшся.
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12.09.2024 12:47 Відповісти
не хочу.
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12.09.2024 12:51 Відповісти
Може краще Коку вирощувати - більше зароблять, хто в долі!...
Замість хліба!...
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12.09.2024 13:06 Відповісти
то зєля там сторожем влаштується
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12.09.2024 13:08 Відповісти
Конопелька - це добре - ше б маку
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12.09.2024 12:46 Відповісти
Приємна новина, але ж треба потурбуватись ще про тих хто її курить!
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12.09.2024 12:46 Відповісти
В таких об'ємах її навіть слони всю не скурять, щось та залишиться для промисловості
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12.09.2024 13:04 Відповісти
Кабмін ''в долі''.
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12.09.2024 12:47 Відповісти
Не зазначено тут, що продукції з коноплі потребують підприємства Укроборонпрому. Порох нині на світовому ринку дуже дорогий, дешевше виготовляти свій...
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12.09.2024 12:47 Відповісти
Начебто почали експериментувати з вирощуванням бавовни, побачимо що з того вийде.
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12.09.2024 13:05 Відповісти
З неї ще бензин роблять
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12.09.2024 13:11 Відповісти
Ти коли-небудь чув про таку тканину (ще дореволюційну) - "чёртова кожа"? Вона робилася з двох видів сировини: льону та конопель. Кращі види полотна для вітрил ткалися саме з цієї суміші Основа (тобто "арматура") - коноплі Наповнення - льон. Коли виявилося, що бавовна - дешевша, льон замінили нею. З-за цього виник крилатий вираз - "проходить червоною ниткою" Просто в Англії крали зі складів парусне полотно і продавали для шиття одягу Тому Адміралтейство наказало парусне полотно "мітить" - туди під час ткання регулярно запускали фарбовану в червоне нитку Так ловили злодіїв та "бариг" що використовували крадене з військових складів
Потім цю тканину використали для шиття "робочих" штанів для "ковбоїв" "Блю Дженова" ("Голубе з Генуї") перетворилося в "джинз" Американці шиють військову форму з суміші бавовни та "джуту" (ті самі коноплі - але з Бангладеш У нас вони не ростуть - холодно) Чому ми повинні відмовляться від нашого - що росте у нас? Тим більше - Глухів вивів коноплі з мінімальним відсотком наркотичної складової!
Ну що? Гарний я тобі "екскурс" виклав?
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12.09.2024 13:33 Відповісти
Як би було б гарно, - зносилися штани або кітель і ти їх не на сміття, а чемно так куриш з друзями) Клятий Глухів(
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12.09.2024 13:43 Відповісти
Промислові сорти взагалі не мають вмісту канабісу
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12.09.2024 13:56 Відповісти
От і кажу, що це дуже прикро(((
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12.09.2024 13:58 Відповісти
Я не тільки чув - я носив такі штанята 1964му - мама десь випадково купила.
Порвати їх було нереально
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12.09.2024 15:00 Відповісти
Я ше в кінці 90-х написав статтю стосовно льону І стосовно того чим, льонарство допомагає обороноздатності!"- був "крик у пустку" Льон "угробили" (саме "цікаве" - головний поставник льону зараз" Китай!!!) Тобто "штурм" коноплярства зараз - це "торпедування " оборонної галузі! Я згоден на цььому будуть гріть рукм А ле ж чи не нацьому "гріють руки "аасвичи"
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12.09.2024 15:33 Відповісти
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12.09.2024 12:49 Відповісти
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12.09.2024 12:54 Відповісти
Кацапськи матері вже давно це вміють. Тільки друга технологія, цілком природня)
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12.09.2024 13:05 Відповісти
Наша природа вже це вміє сама:
1. Лайно збирається і компостується
2. Компост вноситься в ґрунт
3. На компості вирощуються культурні рослини
4. Культурними рослинами годуються культурні породи тварин - які дають м"ясо
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12.09.2024 13:52 Відповісти
Треба ще петицію, що б бухло за рецептом лікаря відпускали. Хай алкаши більш стриманими стануть.
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12.09.2024 12:49 Відповісти
цигарки теж
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12.09.2024 12:59 Відповісти
Цигарки шкідливі, який же лікар рецепт такий випише?
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12.09.2024 13:03 Відповісти
а решта корисне! ок
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12.09.2024 13:33 Відповісти
Якщо ти про коноплю, то да корисне, але не для всіх. Є певні медичні протипоказання для окремих громадян.
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12.09.2024 13:46 Відповісти
я про алкашку
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12.09.2024 13:51 Відповісти
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12.09.2024 12:59 Відповісти
О! Оце діло! І нахрена ті ракети?...
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12.09.2024 12:59 Відповісти
Оце розмах! Саме для цього Зєля землю продав. Тепер закидаємо весь світ канабісом. І нащо та пшениця?
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12.09.2024 13:17 Відповісти
Хочь якийсь позитив...нарешті серйозна робота почалася
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12.09.2024 13:18 Відповісти
Был такой фильм "Пляж". Там туристов застрелили только за то что они увидели конопляное поле. Кто бы мог подумать.
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12.09.2024 13:28 Відповісти
Цікаво які фермери отримали дозвіл на таку продукцію? «Прозоро» мабуть не в курсі! Зате ОПА знає з кім справу має
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12.09.2024 13:40 Відповісти
Генерал пообещал сделать Одессу вольным городом, вроде Гамбурга.
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12.09.2024 13:46 Відповісти
-- порто-франко - ця ідея, висить у повітрі, вже років сто, це якщо ви не в курсі,)
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12.09.2024 13:53 Відповісти
Це фраза-цитата з фільму, якому вже 82 роки, якщо ви не цейво..
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12.09.2024 14:39 Відповісти
Ти ба як конопля по всьому Дніпру розселилася!
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12.09.2024 13:50 Відповісти
Рекомендую сорти,,Пабло Ескобар,, та,,Донецька широколиста,,
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12.09.2024 13:59 Відповісти
конопляне насіння цінне джерело білку, не має стільки фітоестрогенів як соя. З такими цінами на продукти їсти конопляну кашу було б непогано
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12.09.2024 14:03 Відповісти
Відразу відчувається - хто у нас **********...
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12.09.2024 14:51 Відповісти

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