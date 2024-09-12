Українські аграрії відроджують коноплярство. Площа засівів може зрости до 8 тисяч гектарів

Кабінет Міністрів докладає зусилля для відродження галузі коноплярства. Завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зокрема, директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час відвідування одного з господарств на Вінниччині наголосив, що українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей.

"Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю – харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості", – зазначив він.

Чиновник додав, що з ухваленням закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти.

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Актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю.

До того ж, Україна має найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі.

Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України – це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

Як повідомлялося, з 16 серпня в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Детальніше про легалізацію медичного канабісу в Україні читайте в матеріал БізнесЦензор "Не наркотик, а допомога: Що відомо про легалізацію медичного канабісу".