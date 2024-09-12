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авто (3994) Німеччина (1833) реєстрація (274)

Українським біженцям із жовтня потрібно реєструвати свої авто у Німеччині

номера

Після 30 вересня 2024 року транспортні засоби з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні бути зареєстровані в країні, тобто мати німецькі номерні знаки.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів.

З інформацією стосовно особливостей такої реєстрації можна ознайомитись за посиланням

Утім, оскільки українці на власних транспортних засобах можуть тимчасово приїжджати в Україну, або ж повернутись на Батьківщину для постійного проживання, Державна митна служба України розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Деталі можна переглянути тут.

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Зокрема, власники транспортних засобів української реєстрації, що ставили їх на облік у відповідних німецьких органах та не зняли з обліку в сервісних центрах МВС у зв’язку з виїздом за кордон, можуть отримати нові українські свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки.

Після повернення транспортного засобу в Україну його власники або їх уповноважені представники для отримання нового свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків мають звернутись із заявою до будь-якого сервісного центру МВС, сплатити платежі за перереєстрацію, відшкодування вартості бланків реєстраційних документів та номерних знаків.

Як повідомлялося, у серпні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка врегульовує питання реєстрації авто, ввезених як гуманітарна допомога.

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А літаки і яхти?
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12.09.2024 12:29 Відповісти
все, что нажито непосильным трудом...
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12.09.2024 12:36 Відповісти
знов дві країни зароблять на людях постраждалих від війни .
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12.09.2024 12:40 Відповісти
Деякі "біженці" їздять там на Порше, але отримують соцдопомогу на себе і на сім'ю...
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12.09.2024 12:47 Відповісти
Ага а назад потім цю євробляху растаможить по-повному платити?
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12.09.2024 13:16 Відповісти
Думаю це не буде проблема. Якщо німці забирають старе свідоцтво про реєстрацію, то заява на втрату і все. Якщо номери, дублікати роблять за 5 хвилин. Але я думаю просто номери перед кордоном перевісив і заїв
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12.09.2024 14:51 Відповісти

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