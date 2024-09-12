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електроенергія (4076) ДТЕК (1342) відключення світла (559)

У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

електроенергія

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області 12 вересня повертаються до стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії та закликала заощаджувати світло упродовж усієї доби. 

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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Топ коментарі
+12
пошкоджень останніми днями не було. отже зебл#ді будуть продавати електрику в Європу, а зелохи сидітимуть без світла
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12.09.2024 12:08
+7
Сценарісти Ви наші. Ваша справа зробити людям світло, а ви прийшли туди що, сценарії нам тут писати? Йдіть на кіностудію Довженка і там пишіть сценарії. Укренерго, ви сценарістів собі замість електиків набираєте?
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12.09.2024 12:37
+5
А Запорізька обоасть вже не Україна ? А то світло вирубають, але про це ні слова.
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12.09.2024 12:41
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пошкоджень останніми днями не було. отже зебл#ді будуть продавати електрику в Європу, а зелохи сидітимуть без світла
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12.09.2024 12:08 Відповісти
Ні вони будуть майнити собі крипту, а люди будуть сидіти без світла.
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12.09.2024 12:25 Відповісти
"До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що https://biz.censor.net/news/3507287/****************************************************************** взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою." - коли буде +20, і сонце не буде ховатися на ніч
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12.09.2024 12:09 Відповісти
Яких аргументів вам ще не вистачає, щоб відхреститись від русні,
і перейти на світлий бік - стати, нарешті, українцем ?
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12.09.2024 12:21 Відповісти
В Полтавской области тоже отключения света!
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12.09.2024 12:28 Відповісти
Сценарісти Ви наші. Ваша справа зробити людям світло, а ви прийшли туди що, сценарії нам тут писати? Йдіть на кіностудію Довженка і там пишіть сценарії. Укренерго, ви сценарістів собі замість електиків набираєте?
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12.09.2024 12:37 Відповісти
А Запорізька обоасть вже не Україна ? А то світло вирубають, але про це ні слова.
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12.09.2024 12:41 Відповісти
Кіровоградську теж відключають
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12.09.2024 13:39 Відповісти
Ядерка рф по Українф?.. Нас провокують світлом: начебто або-або. А ми - українці. Право маємо на свій вибір.
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12.09.2024 13:42 Відповісти

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