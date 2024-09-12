У Києві та ще чотирьох областях повертають відключення світла

У Києві, а також у Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій області 12 вересня повертаються до стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"За командою "Укренерго" з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Укренерго" повідомляло, що 12 вересня застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується.

Водночас вже зранку компанія попередила про зростання рівня споживання електроенергії та закликала заощаджувати світло упродовж усієї доби.

Як повідомлялося, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.