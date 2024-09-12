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Кабмін (7633) пошта (220)

Уряд змінив правила відправлення харчів поштою. Що не можна пересилати

пошта

Кабінет Міністрів змінив перелік речей, які заборонено пересилати у поштових відправленнях, а також порядок їх вилучення. Насамперед, зміни стосуються харчів.

Про це йдеться в постанові уряду від 10 вересня 2024 року № 1045, передає liga.net.

За новими правилами, у внутрішніх поштових відправленнях заборонено пересилати харчові продукти, якщо на планову дату доставлення закінчується їхній термін придатності. Раніше пересилання обмежувалося лише продуктами зі строком придатності до 10 днів.

Також уряд уточнив інші заборони. Зокрема не дозволено пересилати національну валюту (окрім нумізматичних та інвестиційних монет), іноземну валюту, алкогольні напої з вмістом етилового спирту понад 8,5%, які не підлягають маркуванню акцизними марками, тютюнові вироби та рідини для електронних сигарет без акцизних марок.

Як повідомлялося, з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці.

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Чинуша як щось заборонить, то аж кінчає від насолоди!
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12.09.2024 12:09 Відповісти
Нізззя!
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12.09.2024 12:13 Відповісти
Вигодонабувачі проплатили вперьод. Безкоштовно нічого не підписують у Опі
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12.09.2024 12:16 Відповісти
Жесть
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12.09.2024 13:49 Відповісти
Это ж не касается новой почты? Только укр почта?
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12.09.2024 17:06 Відповісти
Схоже інвестняні знову підіймають свого висячого піструна,причина тимчасової зеленоерекції - фопи інтернет магазинів
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12.09.2024 18:38 Відповісти
Якби крадіїв на Укрпошті прибрали, а то придумують всіяку хрінь...
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12.09.2024 21:46 Відповісти
Коли собаці нічого робити, вона, самі знаєте, ЩО робить...
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13.09.2024 06:38 Відповісти

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