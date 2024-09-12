В Україні відкрив офіс один зі світових лідерів виробництва машин для розмінування

Хорватська компанія DOK-ING, один зі світових лідерів у галузі роботизованих систем для гуманітарного розмінування, відкриває свій офіс в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, в Україні зараз працює 45 хорватських машин для розмінування DOK-ING. Завдяки ним вдалося очистити понад тисячу гектарів української землі.

"Я сподіваюся, що відкриття офісу в Києві буде початком ще тіснішої співпраці і наші сапери зможуть навчатися в Україні тому, як керувати та обслуговувати ці машини", – зазначила вона.

Зазначається, що найбільше техніки DOK-ING використовує Державна служба з надзвичайних ситуацій. В їх автопарку 10 легких машин для розмінування MV-4 та 14 важких машин для розмінування MV-10.

Хорватські машини для розмінування використовує також Державна спеціальна служба транспорту (ДССТ), оператори гуманітарного розмінування та підрозділи ЗСУ.

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Із 45 машин DOK-ING, які працюють в Україні, вісім виготовлені саме на українському заводі, який є партнером хорватської компанії.

Українська компанія A3TECH здійснює великовузлове складання машин для розмінування DOK-ING із частковою локалізацією: частина робочого органу вже виготовляється в Україні і до кінця року на підприємстві готові довести рівень його локалізації до 100%.

Компанія цього року випустила вісім локалізованих важких машин для розмінування MV-10, шість із яких вже передали ДССТ.

DOK-ING виготовляє як легкі, так і важкі роботизовані машини розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Завдяки низькому профілю і міцній конструкції така техніка є стійкою до детонацій протипіхотних мін та нерозірваних боєприпасів і витримує вибух протитанкової міни. Машини DOK-ING керуються пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів.

Як повідомлялося, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети становлять $11,2 млрд на рік, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.