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Окупанти вчора обстріляли енергетичну інфраструктуру у шести областях

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Минулої доби, 11 вересня, російські військові обстріляли цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Наразі живлення відновлено лише частково.

У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.

На Чернігівщині також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.

Крім того, внаслідок негоди знеструмлено 29 населених пунктів у Київській області та 29 населених пунктів у Одеській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.

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