БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1063 відвідувача онлайн
Новини
563 0
Конотоп (5) електроенергія (4076) водопостачання (199)

Ворог атакував дронами Конотоп: ситуація з електроенергією критична

Наслідки удару по Конотопу 12 вересня 2024 року

У ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Telegram.

"Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все більше навіть ніж можливо, щоби дати світло в лікарню і на водоканал.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не візьметься спрогнозувати", – зазначив він.

За словами мера, вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено пізніше.

Також знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв обмежено.

За даними Офісу генеральної прокуратури, внаслідок атаки дронами за медичною допомогою звернулись 14 мирних жителів. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин та банківську установу.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 