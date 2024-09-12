Ворог атакував дронами Конотоп: ситуація з електроенергією критична

У ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін у Telegram.

"Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень. Енергетики в цю мить роблять все більше навіть ніж можливо, щоби дати світло в лікарню і на водоканал.

Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно – ніхто не візьметься спрогнозувати", – зазначив він.

За словами мера, вода подаватиметься погодинно, точний графік водопостачання буде оприлюднено пізніше.

Також знищено ділянку трамвайної колії в центрі міста. Рух трамваїв обмежено.

За даними Офісу генеральної прокуратури, внаслідок атаки дронами за медичною допомогою звернулись 14 мирних жителів. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, приватний житловий будинок, медичний та навчальний заклади, автомобілі, гаражний кооператив, магазин та банківську установу.