"Від марлевих пов’язок до томографів": Росіяни залишаться без імпортних ліків

Російська влада готує жорсткі обмеження на закупівлі імпортних ліків та медичних виробів для державних клінік та лікарень. Із 1 січня 2025 року в ході держзакупівель застосовуватиметься правило "другий зайвий": імпортні препарати будуть виключені з конкурсу, якщо надійшла хоч одна заявка від російського постачальника.

Про це йдеться в проєкті постанови російського уряду, передає The Moscow Times,

Обмеження на імпорт торкнуться понад 400 видів лікарських засобів та медичних виробів – від марлевих пов'язок до томографів, випливає з документа, розміщеного на порталі правових актів.

У поточній версії проєкту російський уряд передбачає "максимально жорстку" версію правила "друге зайве", розповіло джерело, знайоме із ситуацією.

Якщо спочатку обмеження імпорту планували запровадити лише для стратегічно значимих лікарських засобів (215 найменувань), то зараз – уже на всі ліки, зокрема, включені до переліку життєво необхідних.

Сам перелік життєво необхідних, куди включено понад 800 найменувань ліків для лікування пацієнтів у рамках програми державних гарантій безкоштовного надання медичної допомоги, також пріоритетно наповнюватиметься препаратами, що виробляються в Росії.

Відповідну ухвалу уряд Росії затвердив наприкінці липня.

Аналогічні обмеження на імпорт, згідно з ухвалою, діятимуть для списку дорогих ліків за програмою 14 високовитратних нозологій. Вони застосовуються для лікування хворих на гемофілію, муковісцидоз, гіпофізарний нанізм, хворобу Гоше, розсіяний склероз, гемолітико-уремічний синдром, мукополісахаридоз I, II і VI типів та інші захворювання.

Хоча західні санкції не торкнулися безпосередньо постачання ліків до Росії, не менше 28 іноземних фармкомпаній повністю пішли з російського ринку, а асортимент імпортних препаратів у російських аптеках почав стрімко скорочуватися.

За 2023 рік з полиць російських аптек зникло 1,3 тис. найменувань зарубіжних препаратів, а їх сукупний асортимент зменшився на 20% – до 6,4 тис. позицій.

Порівняно з рівнями, які були до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, з ринку зник кожен третій імпортний препарат, випливає із підрахунків DSM Group. Сукупні поставки імпортних ліків до Росії скоротилися минулого року на 9%, до 1,7 млрд упаковок, а за окремими препаратами, включно з базовими антибіотиками ряду пеніцилінів, спад став дворазовим.