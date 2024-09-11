США виділяють Україні понад $700 мільйонів. Половина коштів призначена для ремонту енергомереж

США надають Україні $325 млн на ремонт електромереж, $290 млн гуманітарної допомоги – населенню, що потерпає від збройної агресії Росії, а також понад $100 млн на розмінування.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції, передає Укрінформ.

"Ми знову бачимо, як Путін змахує пил зі свого зимового плану дій, націленого проти українських енергетичних та електричних систем, щоби використати холод як зброю проти українського народу", – сказав Блінкен.

У зв'язку з цим, за його словами, США оголошують про виділення нового фінансування у розмірі $325 млн "для відновлення енергетичної та електричної мережі України".

Блінкен також підкреслив, що США мають намір залучити додаткову підтримку від країн G7+ під час засідання Координаційної групи з енергетики впродовж наступних тижнів.

"Сьогодні я також оголошую про виділення нової гуманітарної підтримки в розмірі $290 млн, щоби допомогти надати життєво важливі поставки, такі як чисту воду, їжу, укриття, ліки мільйонам людей в Україні та в усьому регіоні, які були переміщені через війну Путіна", – пояснив він.

Окрім того, США оголошують про надання $102 млн у якості додаткового фінансування зусиль з гуманітарного розмінування, "щоби допомогти у вилученні протипіхотних мін і боєприпасів, які Росія залишила по всій Україні".

Раніше повідомлялося, що Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $782 млн) на підтримку у війні з Росією.

До того стало відомо, що Національний банк України в базовому сценарії липневого макропрогнозу передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Так, очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму $38 млрд у 2024 році та $31 млрд – у 2025 році.