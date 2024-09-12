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росія (13627) енергетика (358) електроенергія (4076) Галущенко (194) Міненерго (901)

Росія за два роки атакувала енергетику України понад 1000 разів, – Міненерго

галущенко

За період із жовтня 2022 року до вересня 2024 року об'єкти української енергетичної інфраструктури зазнали 1024 російських атаки.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко сказав під час міжнародної конференції високого рівня "Об'єднані заради справедливості" – United for Justice.

"Немає жодного місця, жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яку б не вразили під час цих атак. Загальні втрати наших потужностей внаслідок атак цього року, які почалися 22 березня, перевищують 9 ГВт. Окуповано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС", – сказав Галущенко.

Він зауважив, що наймасованіша ворожа атака була 26 серпня цього року, коли ворог використав сумарно 236 дронів і ракет різного типу.

"Тоді вперше були використані балістичні ракети для атаки на наші підстанції. Миттєвий наслідок цієї атаки – приблизно 4 млн українців було терміново відключені від електропостачання. Це безпосередньо вплинуло на 12 регіонів України, і нам знадобилося приблизно 13 днів, щоб повністю відновити електропостачання", – розповів Галущенко.

До того в Офісі генерального прокурора заявили, що російські окупанти завдають ударів по енергооб'єктах у кожній області України, по деяких ворог бив понад 40 разів. Загалом російські війська пошкодили в Україні 184 тис. цивільних об'єктів.

"Українській енергосистемі завдано збитків на понад $1 млрд", – сказав заступник генерального прокурора Олексій Хоменко.

Наприкінці серпня Галущенко заявляв, що за умови наявності необхідного фінансування та продовження активної роботи з відновлення і проведення ремонтів, до кінця року можливо додати в енергетичну систему ще близько 3 ГВт потужності.

На початку вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо розширення імпорту електроенергії з 1,7 ГВт до 2,2 ГВт.

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Уряд з шмигалем, мабуть, ЗАВЧАСНО, виконав свої ОБОВЯЗКИ щодо функціонування паливно-енергетичного комплексу в Особливий період, як визначено Законом, бо тоді нащо Українцям, оте збіговисько згідно з Регламентом КМУ, з купою держСекретарів мордатих, що сидять в ЦОВВ!!?!?
В Україну московіти війну принесли, а вони гроші розкрадають!
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12.09.2024 08:43 Відповісти
Куртка кожанная, тоже три. Та в кацапів і ракет стільки не було
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12.09.2024 08:49 Відповісти
Локшина і галушка - невід'ємні речі, а красти то у них в крові.
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12.09.2024 09:11 Відповісти
Дуже цікава, а я би сказав, тривожна тенденція. Як тільки відновлюється комунікація з електропостачання, з'являється якийсь шмигаль і доповідає на весь світ , що відновленою . Чітке враження , що підорашкам маякують, ось. Давайте лупіть. І кидають координати , де. Може варто закрити пи@зд@ки, декому , або на довічне за держраду???
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12.09.2024 09:12 Відповісти

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