Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні на понад $780 мільйонів. Куди підуть гроші?

Велика Британія оголосила про виділення Україні щонайменше 600 млн фунтів стерлінгів (понад $782 млн) на підтримку у війні з Росією.

Про це йдеться в повідомленні уряду Великої Британії з нагоди візиту глави британського Міністерства закордонних справ Девіда Леммі до Києва, передає Укрінформ.

"Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов'язання виділити понад 600 млн фунтів стерлінгів є ще одним кроком у нашій довготривалій підтримці України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям, які продовжують зазнавати безперервні російські атаки", – сказав Леммі.

Зокрема, 242 млн фунтів стерлінгів будуть виділені у 2024-2025 роках на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

Цьогорічне фінансування включає 100 млн фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу, зокрема на підтримку українців, у громадах біля лінії фронту.

Ще 20 млн фунтів стерлінгів подвоять цьогорічну допомогу на необхідні ремонтні роботи, захист електромереж, зміцнення енергетичної інфраструктури України.

40 млн фунтів стерлінгів будуть спрямовані на стабілізацію та якнайшвидше відновлення, "щоб Україна не лише перемогла у війні, але й змогла зробити перший крок до миру".

Це фінансування включає життєво важливу допомогу Україні у протистоянні російській агресії, підтримку стабілізації нещодавно звільнених територій, а також фінансування роботи з притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні.

Леммі також оголосив про намір до кінця року надати кредитні гарантії на суму $484 млн для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

Як повідомлялося, Національний банк України в базовому сценарії липневого макропрогнозу передбачає збереження значних обсягів зовнішнього фінансування України. Так, очікується, що міжнародні партнери нададуть пільгових кредитів і грантів на суму $38 млрд у 2024 році та $31 млрд – у 2025 році.