По деяким енергетичним об’єктам в Україні росіяни били по 40 разів, – Офіс генпрокурора

Російські окупанти завдають ударів по енергооб'єктах у кожній області України, по деяких ворог бив понад 40 разів. Загалом російські війська пошкодили в Україні 184 тис. цивільних об'єктів.

По це повідомили в Офісі генерального прокурора України, передає Інтерфакс-Україна.

"Жоден регіон України не уникнув нападу на енергоструктуру. При цьому по деяких енергетичних об'єктах ударів завдавали понад 40 разів", – розповів перший заступник генерального прокурора Олексій Хоменко на черговій міжнародній конференції United for Justice на тему притягнення до відповідальності за обстріли РФ цивільної інфраструктури України.

Щодо засобів ураження, то, за словами Хоменка, ворог завдавав ударів усіма видами озброєння – від артилеристських систем до ракет Х-101.

Також Хоменко розповів, що атак російських окупантів зазнали майже всі види енергогенеруючих та енергорозподільчих підприємств.

"Українській енергосистемі завдано збитків на понад $1 млрд", – сказав Хоменко.

Водночас він наголосив, що точну суму збитків установити наразі неможливо.

Крім того, Хоменко розповів, що внаслідок ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі загинули цивільні особи, зокрема співробітники енергопідприємств.

"Загинули 35 осіб, більше сотні дістали поранень", – сказав перший заступник генпрокурора.

Заступник глави Служби безпеки України Серей Наумюк своєю чергою заявив, що за фактами обстрілу російськими військами цивільної та критичної інфраструктури слідчі розслідують понад 2,3 тис. кримінальних справ.

Як повідомлялося, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.