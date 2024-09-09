З $20 до $2000: Розробник ChatGPT може збільшити вартість підписки одразу в 100 разів

Компанія OpenAI розглядає можливість значного підвищення вартості преміумпідписки на ChatGPT. Наразі користувачі платять $20 на місяць, але ця сума може зрости до $2 тис.

Про це пише The Information, передає LIGA.net.

Як зазначається, невідомо, буде це щомісячна чи річна підписка або ж створять новий рівень доступу до передових можливостей штучного інтелекту.

Такі зміни можуть бути спрямовані на фінансову стабілізацію компанії, оскільки ходять чутки про економічні труднощі.

OpenAI може впровадити підписку вартістю $2 тис. для доступу до нових ШІ-моделей, як-от Strawberry, яка зможе вирішувати складні багатокрокові завдання, включно з математичними рівняннями. Ця модель покликана генерувати якісні дані для ще більш потужної системи під кодовою назвою Orion, запуск якої може відбутися вже цієї осені.

Розробка таких моделей потребує значних витрат. За оцінками, лише підтримка ChatGPT обходиться компанії приблизно у $700 тис. на день.

Прогнозовані річні прибутки від преміумпідписки можуть скласти близько $2 млрд, проте навіть цього може бути недостатньо для покриття всіх витрат.

Деякі джерела припускають, що без додаткових інвестицій OpenAI може опинитися на межі банкрутства вже через рік.

Однак, попри фінансові труднощі, ChatGPT продовжує залучати мільйони користувачів. Наразі понад 200 млн осіб щотижня використовують платформу, а більш як 1 млн компаній мають підписку. Проте бізнес продовжує зазнавати значних збитків.

Наприкінці липня повідомлялося, що розробник ChatGPT презентував власну пошукову систему.

Виторг компанії OpenAI за пів року зріс до $3,4 млрд. Ще наприкінці 2023 року виторг OpenAI складав $1,6 млрд, і близько $1 млрд – минулого літа. Такий рівень доходів ставить розробника ChatGPT далеко попереду своїх конкурентів.

На початку червня стало відомо, що користувачі безкоштовної версії чат-боту ChatGPT тепер можуть отримувати доступ до кастомних GPT – аналізувати графіки, задавати питання про фотографії та інші функції, як є в платному GPT-4o.