Годувати курсантів: КНУ імені Шевченка без торгів замовив яйця за цінами, вищими за магазинні

Державний виш "Київський національний університет імені Тараса Шевченка" без торгів 30 липня підписав договір із ТОВ "Золото садів 2021" стосовно закупівлі яєць вартістю 167 тис. грн

Про це повідомляється в системі "Прозорро", передають Наші гроші.

У серпні за київськими адресами замовника протягом доби після його заявки поставлять 42 тис. курячих яєць вищого ґатунку по 4,20 грн за штуку. Їхній виробник не оприлюднений.

Це дорожче від роздрібних цін фасованих яєць вищого сорту в магазинах. Наприклад, на сайті "Сільпо" такі яйця "Квочка" коштують 4,09 грн, а "Ясенсвіт" – 4,10 грн за штуку.

Також дешевше від КНУ були яйця у інших столичних замовників, які в серпні замовляли такі яйця через "Прозорро.Маркет".

Наприклад, "Київський міський клінічний онкологічний центр" замовив їх по 3,50 грн за штуку, а військова частина 3018 Нацгвардії – по 3,48 грн за штуку, що на 17% дешевше.

"Національний науковий центр радіаційної медицини, гематології та онкології НАМНУ", розташований у Києві, законтрактувався по 3,30 грн за штуку, що на 21% дешевше.

КНУ ім. Шевченка провів свою закупівлю без торгів "через нагальну потребу у зв'язку з об'єктивними обставинами, які унеможливлюють дотримання строків для відкритих торгів або електронного каталогу".

Деталі закупівлі

Нагальність закупівлі пояснили договором від 18 червня 2024 року між університетом і "Державним оператором тилу". За цією угодою Міноборони оплачує харчування студентів, що проходять військову кафедру в КНУ.

За цим договором обсяги послуг забезпечення комплектами продуктів визначає отримувач послуг (командир військової частини, установи, закладу або визначена ним посадова особа) шляхом подачі виконавцю заявки.

Така заявка подається ним за 15 діб до початку періоду постачання у форматі .xml на електронну пошту виконавця на відповідний період 28 днів із розбивкою періоду поставки – сім днів. Відповідно Центр харчування №2 університету формує подання на постачання продуктів харчування кожного місяця на наступний місяць.

Тому університет вирішив, що неможливо дотриматися строків відкритих торгів або електронного каталогу, "враховуючи обмежений час у зв'язку із наданням розкладки продуктів не пізніше ніж за 15 днів до початку періоду надання Послуг та дійсність такої розкладки тільки на 28 днів".

У договорі між "ДОТ" і університетом яйця вказані по 4,80 грн за штуку. При цьому "Держоператор тилу" у серпні за результатами конкурентних торгів замовив постачання харчів для інших військових частин у Києві. Яйця у контракті з фірмою "Контракт продрезерв 5" були по 3,10 грн за штуку, що на чверть дешевше від контракту університету ім. Шевченка, який було укладено без торгів.

Про компанію і ректора вишу

Створеною в 2021 році дніпровською "Золото садів 2021" володіє та керує одеситка Марія Шереметьєва. Раніше й сама фірма була з Одеси. Із травня 2024 року вона отримує підряди КНУ ім. Тараса Шевченка на поставку харчів без торгів. Відтоді вона набрала їх на 925 тис. грн.

Ректором КНУ ім.Шевченка є Володимир Бугров. У січні 2024 року повідомлялося про завищені ціни продуктів у прайсі, який університет виставляє Міністерству оборони на харчування своїх курсантів.

Також журналісти "Слідство.інфо" запідозрили Бугрова в тому, що він придбав елітну квартиру в київському ЖК White Lines ціною близько $200 тис., на яку "схоже, не мав грошей".

Після того випускник університету ініціював петицію з закликом до голови держави Володимира Зеленського внести проект змін до законодавства для розірванання контракту з керівниками закладів вищої освіти "за розкрадання державного майна, корупцію та аморальну поведінку в умовах воєнного часу". Бугров закликав видалити петицію, бо вона, мовляв, порушує його конституційні права. Втім, петиція набрала необхідну кількість голосів.

У відповідь президент Володимир Зеленський 9 травня повідомив, що перш ніж звільнити Бугрова з посади, треба перевірити звинувачення проти нього, адже "обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях". Голова держави "звернувся до Кабінету Міністрів України та Офісу Генерального прокурора з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання".

Після тієї відповіді Зеленського університет під керівництвом Бугрова у червні уклав новий договір з Міноборони на харчування курсантів, у якому яйця розцінили по 4,80 грн за шт.

В іншому контракті ДОТ на поставку харчів військовим Києва яйця коштують 3,10 грн, а в контракті на харчування солдатів у Донецькій області – по 3 грн. В усіх цих контрактах доставка харчів врахована в ціні.

Раніше повідомлялося, що закупівельна агенція Міністерства оборони – "Державний оператор тилу" – презентувала потенційним постачальникам, виробникам та дистриб'юторам нову модель забезпечення харчуванням Збройних Сил України, яка запрацює як пілотний проєкт в кількох областях України в 2025 році.