Запорізьку АЕС не можна запускати до кінця війни, – МАГАТЕ

Доки війна продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці Запорізької АЕС, жоден реактор не буде перезапущено.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає ЕП.

"Відповідно до рекомендацій агентства, є зрозумілим, що жоден реактор не буде перезапущено доти, доки війна продовжуватиме загрожувати ядерній та фізичній ядерній безпеці станції", – сказав Гроссі.

Він додав, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

"Регулярні вибухи, атаки безпілотників, обстріли, неодноразові перебої з зовнішнім електропостачанням, серед інших проблем, підвищують ризик ядерної аварії", – зауважив Гроссі.

Як повідомлялося, українські енергетики 5 вересня о 14:40 повернули в роботу пошкоджену другу лінію електропередачі, через яку здійснюється електропостачання тимчасово окупованої Запорізької АЕС від української енергосистеми.

Увечері 11 серпня, на території окупованої Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Через це сталося загоряння градирні №1 та пошкодження іншого обладнання. Ймовірною причиною пожежі в "Енергоатомі" назвали "недбалість окупантів або свідомий підпал градирні".

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС підпалили велику кількість автомобільних шин.

Гроссі своєю чергою заявив, що постраждала внаслідок пожежі градирня на окупованій Запорізькій АЕС не придатна для використання, тому в майбутньому її, ймовірно, знесуть.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Після окупації Запорізької АЕС у 2022 році працювати на станції залишалося 6 700 працівників, частина з них підпсала контракти з окупантами.

За словами мера Енергодара Дмитра Орлова, станом на 2024 рік на окупованій російськими військовими Запорізькій атомній електростанції залишилося менше ніж 2 тис. із 11 тис. українських робітників, що працювали там до повномасштабного вторгнення.

5 жовтня 2022 року російський президент Владімір Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". За даними української розвідки та "Енергоатома", російські окупанти вимагали від персоналу Запорізької АЕС підписати контракти з цією структурою.

Запорізька АЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.