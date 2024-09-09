Російський уряд визнав втрату імпорту на $30 мільярдів через проблеми з платежами

Масові відмови банків проводити платежі, з якими російські компанії зіткнулися в Туреччині, Китаї, на Близькому Сході та країнах колишнього СРСР, вдарили по поставках імпортних товарів до Росії. Так, за підсумками 2024 року обсяги імпорту в РФ будуть на $29,2 млрд нижчими від початкового плану.

Це випливає з оновленого макропрогнозу Мінекономрозвитку Росії, передає The Moscow Times.

За оцінкою російського відомства, за рік у країну буде ввезено товарів на $294,9 млрд замість $324,1 млрд у квітневій версії прогнозу. В результаті замість збільшення імпорту порівняно з минулим роком на $21,2 млрд економіка отримає його скорочення на $8 млрд.

Одночасно Мінекономрозвитку РФ знизило оцінки імпорту на 2025-2027 роки: в сумі обсяги поставок з-за кордону в Росію будуть на $66,3 млрд менші від початкового плану.

Нові оцінки уряду РФ з імпорту – гірші за найпесимістичніші офіційні прогнози, які давалися навесні, зазначив головний економіст "Ренесанс Капіталу" Олег Кузьмін. Головною причиною цього є складнощі з транскордонними розрахунками через дію вторинних санкцій.

Після посилення режиму американських санкцій наприкінці грудня минулого року від роботи з Росією практично відмовилися банки Туреччини, платежі стали масово блокувати банки Китаю, до яких з літа приєдналися кредитні організації Казахстану та Киргизстану – ключові фінансові хаби, через які проводили платежі російські компанії.

За даними Центробанку Росії, за перше півріччя обсяги імпорту в Росію скоротилися на 9%, до $137,9 млрд. Відносно рівнів, які були до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, імпорт упав на 15%.

Поставки в Росію товарів з Європи впали до мінімуму з 1999 року. І це не межа: з вересня транскордонні платежі для російського бізнесу обмежив "Райффайзенбанк", що може призвести до скорочення постачання одягу, взуття, текстилю та аксесуарів, розповідали представники імпортерів.

Підсумком для російських споживачів стане скорочення асортименту техніки та одягу. Так, на горизонті 6-9 місяців "найвірогіднішим сценарієм" буде зростання цін на техніку на 15-20%, а також "погіршення різноманітності" товарів. Причому найбільш агресивне подорожчання чекає на комп'ютери і смартфони, які в Росії практично не виробляються.

Після зникнення частини імпортної техніки російським споживачам доведеться поступово переодягатися у російський одяг. Через складнощі з розміщенням замовлень за кордоном торгові мережі та російські бренди, швидше за все, розширюватимуть співпрацю з російськими фабриками.

Проблеми з платежами

На початку вересня повідомлялося, що на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм президент РФ Владімір Путін попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками – це надовго.