"Власна справа": Програму грантів розширили на молодих підприємців. Хто зможе отримати?

Молоді підприємці зможуть отримати грант до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу у межах програми "Власна справа".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу "Друга річниця грантової програми "Власна справа".

Гранти розміром до 150 тис. грн із зобов'язанням зареєструватися ФОП зможуть отримати молоді підприємці віком до 25 років. Водночас вимога створити робочі місця для них буде не обов'язковою.

"Сьогодні ми запускаємо гранти для молоді: підприємці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тис. грн під зобов'язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць. А через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави – вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. грн та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць", – пояснила Свириденко.

Також уряд розширив категорії отримувачів грантів у межах "Власної справи". Тепер їх можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів. Такий грант становитиме до 500 тис. грн.

Крім того, Кабінет Міністрів додав до переліку отримувачів грантів виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій.

Ще одна новація полягає в тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення.

Нові ініціативи

Свириденко розповіла, що зараз Міністерство економіки розробляє кілька новацій, які допоможуть бізнесу залучати ще більше грантових коштів для розвитку.

По-перше, за умови створення від чотирьох робочих місць суму грантової підтримки планують збільшити вдвічі: з 250 тис. до 500 тис. грн.

По-друге, уряд планує дозволити отримувати грант у розмірі 250 тис. грн повторно через три роки після отримання першого гранту для всіх категорій підприємців. Наразі ці нововведення на етапі розробки.

Загалом за два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали від держави 20 тис. грантів на розвиток бізнесу на 4,6 млрд грн. Завдяки цьому вони створили понад 38 тис. нових робочих місць.

Раніше повідомлялося, що отримувачі грантів вже повернули до бюджету через сплачені податки та збори 3 млрд грн.