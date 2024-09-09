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електроенергія (4083) Укренерго (1900) відключення світла (559)

Завтра світло відключати не будуть, – "Укренерго"

світло

Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 08:00 до 22:00", – закликали в компанії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

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Ну не будете відключати і добре. Нах.. про це триндіти?
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09.09.2024 19:02 Відповісти
А,шо так?! Я аж соскучился. Може дтэку привинтивно х..в натыкать?!
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09.09.2024 19:06 Відповісти
"Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується."

Цікаво , а з Путлом цю новину погодили ?

Звідки НЕК "Укренерго" знає про плани Орди на цю ніч?
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09.09.2024 19:45 Відповісти
как не будут? был удар по энэргосистеме, столб с проводами обстреляли!
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09.09.2024 22:39 Відповісти

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