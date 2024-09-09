Завтра світло відключати не будуть, – "Укренерго"

Завтра, 10 вересня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 08:00 до 22:00", – закликали в компанії.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним – до 20 годин.

До того тодішній голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.