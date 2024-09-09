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авто (4001) АЗС (1571) бензин (1090) ціни (3277) дизпаливо (1268)

Перші наслідки підвищення акцизів: Ціни на автогаз у найбільших мережах АЗС перевищили 30 гривень за літр

газ,сжиженный

Середня ціна на скраплений газ у найбільших українських мережах АЗС за тиждень з 2 по 9 вересня зросла на 1,18 грн – до 30,13 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95".

Найбільше автогаз подорожчав на Київщині – на 1,42 грн за літр, найменше – у Чернівецькій області, на 0,77 грн.

Найсуттєвіше – на 2,41 грн/л – здорожчав газ в мережі "Олас". Більше 2 грн за літр до цінника додали у мережах "Авантаж 7", "Катрал", Green Wave і Luxwen.

Преміум мережі – ОККО, WOG і SOCAR – підвищили ціни на автогаз на 1 гривню – до 30,99 грн/л. Менше зросла ціна на газ в консолідованій мережі "Приват", AMIC і Shell.

Водночас ціни на бензин та дизпаливо після початку дії підвищених акцизів зросли менше.

Так, з 2 по 9 вересня середня вартість бензину марки А-95 зросла на 8 коп. – до 56,70 грн/л, вартість А-95+ на АЗС збільшилася на 12 коп. – до 60,36 грн/л, а дизельного пального – на 2 копійки, до 52,86 грн/л.

Найсуттєвіше – майже на 1 гривню за літр – подорожчав бензин в мережах BVS та "Автотранс". На АЗС державної "Укрнафти" ціна на бензин зросла на 50 копійок за літр, на дизпаливо – на 30 коп., на автогаз – на 1,1 грн за літр.

Ціни в українських мережах АЗС за тиждень з 2 по 9 вересня

Як повідомлялося, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня.

Закон ередбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

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Топ коментарі
+15
********, хуже ж не стало?
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09.09.2024 18:01
+10
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09.09.2024 18:15
+8
Головне, що ЗЄ-шоблі є що з бюджету брати.

А ви там якось так...
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09.09.2024 18:10
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09.09.2024 18:07 Відповісти
********, хуже ж не стало?
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09.09.2024 18:01 Відповісти
Если ты глянешь динамику цен на топливо начиная с 1991 года, то увидишь что кривая идет вверх. При том, что забавно, она более менее стабильна в пределах каденции одного президента, и возрастает с каждым новым.

Более того, наивысшая цена бензина была к окончанию срока Порошенко, а вот при Зеленском магическим образом начала падать.

Так что ЗЕбланы тут ни при чем.
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09.09.2024 18:11 Відповісти
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09.09.2024 18:15 Відповісти
Ти дивись, тільки народився через жОПу і вже такий розумний за 2 місяця став!
******** вони такі ж розумні аж страшно.
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09.09.2024 18:54 Відповісти
А на цены на нефть ты при этом смотрел?
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09.09.2024 19:01 Відповісти
Кацап, ти не говориш ти скавчиш на свинособачому.
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09.09.2024 20:07 Відповісти
хуже пА-любасу нє будєт - бьются головой об стєну самые упоротые фаны, остатки 73%, пианиста Найвэлычнившивого и его опекуна от кремля - дермака...
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09.09.2024 18:08 Відповісти
Головне, що ЗЄ-шоблі є що з бюджету брати.

А ви там якось так...
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09.09.2024 18:10 Відповісти
Приємно скубти гусей, які навіть пискнути не можуть.
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09.09.2024 18:13 Відповісти
Президенти не регулюють ціни на ПММ. Тим більше економіка зараз взагалі дотаційна. До речі: за каденцію президента Зеленського зменшилося споживання електроенергії населенням і промисловістю. Теж можна записати в список досягнень
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09.09.2024 18:37 Відповісти
Я не писав про "зебланів". Ви помилилися нікнеймом
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09.09.2024 19:09 Відповісти
Тому що стало менше бізнесу і людей 😂
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09.09.2024 21:25 Відповісти
Та невже? А я гадав, що війна ніяк не впливає. Я думав, що це досягнення влади. Он воно шо...
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09.09.2024 21:27 Відповісти
Цікавить здешевщення борщового набору при яйцесяйному, процентів на 73, а товарищ подоляк?
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09.09.2024 18:47 Відповісти
Дійсно, до чого тут ze?
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09.09.2024 19:36 Відповісти
А все пов'язано , ціни на паливо і електрику тянуть за собою ціни на все.
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09.09.2024 21:26 Відповісти
Угу а ще ця просрочка за неповний строк продала половину армії, витратила тонни грошей на дороги, коли треба було готуватись до війни, привів до влади стільки ворюг що кожного дня новини про те хто і що вкрав із партії зеблюдків і це тільки перше що згадалось, а так цей список можна продовжувати дуже довго.
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09.09.2024 21:24 Відповісти
Ціна на бензин RBOB на Нью-Йоркській товарній біржі
на сьогодні в перерахунку на літр 0,51$
Торгова націнка, податки, акцизи на літні бензину в Україні складають 40 гривень на літр.
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09.09.2024 18:23 Відповісти
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09.09.2024 18:29 Відповісти
І ціни поповзуть на все..
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09.09.2024 18:29 Відповісти
Ну нічого. Зато у владців буде більше коштів для більш якісного мастила для майбахів і більш якісний кокс.
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09.09.2024 18:42 Відповісти
вовачка он маладой он научица он сможет....БУБАЧКА!
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09.09.2024 19:29 Відповісти
********...
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09.09.2024 19:42 Відповісти
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09.09.2024 22:34 Відповісти
В 2019 году в Украине была перепись умственно отсталых. По результатм этой переписи в стране 73% нездоровых.
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10.09.2024 08:58 Відповісти
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10.09.2024 13:02 Відповісти

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