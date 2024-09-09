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кредитні картки (98) кешбек (37)

"Національний кешбек": За перший тиждень програми українці відкрили 800 тисяч карток

Програма Зроблено в Україні

Українці відкрили 800 тис. карток за перший тиждень роботи програми "Національний кешбек".

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко під час заходу з нагоди другої річниці програми "Власна справа", передає Укрінформ.

"На сьогодні вже 800 тис. людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи", – сказала Свириденко.

За її словами, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Свириденко підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Що таке програма "Національний кешбек"

2 вересня 2024 року в Україні стартувало бета-тестування програми "Національний кешбек". Воно триватиме близько місяця.

Щоб отримувати кешбек від держави, необхідно подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутись до відділення, та відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

Під час звернення до банку треба буде визначити також картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток. Це можуть бути картки різних банків.

Далі – оновити мобільний застосунок "Дія", обрати сервіс Національний кешбек і там позначити картку для виплат кешбеку.

Після цього можна йти в магазин, який вже приєднався до програми "Національний кешбек", і робити покупки.

Кешбек уже доступний на 38 тис. товарів від 600 локальних виробників. Серед них продукти харчування, ліки, одяг, побутова хімія і косметика, господарські товари, будівельні матеріали, меблі, іграшки і багато інших українського виробництва, за виключенням підакцизної продукції (пальне, тютюн та міцний алкоголь).

Також кешбек поширюється на ліки українського виробництва, вино без додавання спирту й медові напої.

Перелік виробників та товарів, які беруть участь у програмі, збільшуватиметься. Перелік товарів, на які вже поширюється кешбек, можна дізнатися за посиланням.

Інформувати споживачів про товари, на які розповсюджуватиметься кешбек, будуть і заклади торгівлі.

Скільки можна отримати

Розмір кешбеку – 10% вартості куплених українських товарів, зареєстрованих у програмі.

Максимальна сума виплат – 3 тис. грн в місяць. Накопичені за місяць кошти приходитимуть на створену картку раз на місяць до 20 числа наступного місяця. Наприклад, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20 жовтня. Зняти готівку з рахунку, куди нараховують кошти за кешбек, буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані в 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Отримані за участь у програмі "Національний кешбек" кошти можна буде витратити на послуги – комуналку, транспорт, лікування, мобільний зв’язок, спорт, кіно тощо. Також їх можна буде задонатити на ЗСУ або купити військові облігації.

Детальніше про програму читайте у нашому матеріалі: "Національний кешбек: хто заробить найбільше на держпрограмі з повернення 10% від ціни вітчизняних товарів"

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Топ коментарі
+5
Всі хто мріє про "халявний сир" опиняються в мишоловках...
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09.09.2024 18:08
+3
ПОПУЛІЗМ. Країною правять москофіли і ідіоти. ДИра в бюджеті уже така що з космосу видно, але треба ж Величному шось бути триндіти
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09.09.2024 17:44
+3
Це з розряду мільон дронів серед мільярда дерев
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09.09.2024 18:05
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ПОПУЛІЗМ. Країною правять москофіли і ідіоти. ДИра в бюджеті уже така що з космосу видно, але треба ж Величному шось бути триндіти
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09.09.2024 17:44 Відповісти
не неси нісенітниці
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09.09.2024 18:27 Відповісти
Це чудова пропозиція!
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09.09.2024 17:58 Відповісти
Нещасні та знедолені на розум...
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09.09.2024 18:05 Відповісти
Це з розряду мільон дронів серед мільярда дерев
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09.09.2024 18:05 Відповісти
І знову лохів збирають в отару через россійську програму "ДІЯ". Національний кешбек без контролю зі сторони федеральної служби безпеки россії просто не можливий.
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09.09.2024 18:07 Відповісти
Костянтин Корсун, перелогіньтесь.
Занадто часто ви про це пишете, заспокійтесь, видаліть Дію і спокійно ходіть з кнопковим телефоном, як усі пенсіонери.
Хоча згоден з постами вище, що популізмом тут *******.
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09.09.2024 18:48 Відповісти
Навіть не встановлював цю гидоту.
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09.09.2024 20:38 Відповісти
Всі хто мріє про "халявний сир" опиняються в мишоловках...
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09.09.2024 18:08 Відповісти
і в чому ця мишоловка? просто цікава логіка, яким чином кешбек може нашкодити?
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09.09.2024 22:30 Відповісти
Ну по суті, через підключені картки до програми кешбеку влади де факто отримує історію транзакцій з усією деталізацією: що купляв, у кого купляв, за скільки купляв, коли купляв. Тобто якщо раніше була хоч якась банківська таємниця, то таким чином вони нівелювали їх навіть без всяких законів. Через тотальну бідність, вони легкою подачкою змусили людей добровільно нести інфу про себе державі
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09.09.2024 22:55 Відповісти
і що? я купляю в Сільпо і АТБ, також в аптеках з МОНО. Отримаю кешбек і ?.. Якщо хтось дізнається " що купляв, у кого купляв, за скільки купляв, коли купляв" що буде? Я не роблю з цього таємницю
якщо мені треба буде купити гранатомет я зроблю це за готівку, тим більше в категорії "зброя" нема кешбеку
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10.09.2024 14:02 Відповісти
Всі банківські рахунки закрив ще 2008 році. І жодного разу не пошкодував про це. Коли хтось (чиновник) отримує повну інформацію про покупки і фінансовий стан то мені це категорично не подобається. Ті хто кинуться щось купувати з кешбеком всі стануть на облік і перетворяться на "дійну корову" - "злодії" будуть знати в кого що є, а по купленим товарам можна судити про реальний фінансовий стан покупця - купуєте дороге і якісне з копійчаною знижкою? - значить маєте тіньові доходи. Іншими словами, якщо хтось економить копійки на дорогих покупках то це автоматично означає що така особа жадібна, а жадібні завжди ухиляються від оподаткування і приховують доходи.
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10.09.2024 08:31 Відповісти
це все дуже пізнавально, але в чому мишоловка кешбеку? тим більше для тих в кого є банківські рахунки, нерухомість, автівка, білий бізнес, дозвіл на володіння зброї, ІПН тощо... це все є в державних реєстрах..і якщо я заправлюсь на УКРНАФТІ і отримаю кешбек 200грн то...що станеться?
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10.09.2024 13:56 Відповісти
Нічого не станеться. Отримаєте "свій кешбек" і потрапите в певний реєстр. А далі хрін його знає як, хто і коли цим реєстром скористається. Вважаю що потрапляти в якісь електронні реєстри "шкідливо для здоровя". Ті хто вважає що їм нічого не загрожує можуть дуже помилятися. Економія не завжди буває економною. Більш того грати в азартні ігри з державними або банківськими структурами даремна справа - "казіно завжди виграє".
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10.09.2024 15:58 Відповісти
вибач, але для мене це не "економія" ... якщо вже не залишати "цифровий слід", то не мати нічого, навіть смартфону... не мати інтернету, бо ІР....не мати нерухомості, бо треба ж платити за посуги... заробляти "вчорну" сезонно на полях...
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10.09.2024 17:39 Відповісти
Живу у "внутрішній еміграції" з 2008 року і не дозволяю чиновникам грабувати себе. Сплачую 20% ПДВ, не користуюсь жодними послугами (медицина) і не отримую будь яких виплат від держави (пенсія).
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11.09.2024 05:47 Відповісти
Успіх подібних реформ лише сигналізує, наскільки населення стало бідним
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09.09.2024 18:28 Відповісти
війна, ні?
До речі, чий Крим?
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09.09.2024 18:49 Відповісти
І що війна? Це тепер універсальна відмаза любому пройбоу влади? І до чого тут Крим? Мізків взагалі не лишилось?
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09.09.2024 22:52 Відповісти
Мозку нема - рахуй калiка.
Адекватнi полiтологи i аналiтики сказали ж, що вiдкриваэться кoжний крок зеленiй бандi. Мовчу вже про дебiльну дiю.
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09.09.2024 18:54 Відповісти
вас хтось заставляє тим користуватись?
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09.09.2024 19:05 Відповісти
Я й не користуюсь. Дивуюсь дебiлам))
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11.09.2024 17:37 Відповісти
"Бойтєсь квартальцев, дари пріносящіх".
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09.09.2024 21:10 Відповісти

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